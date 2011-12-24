  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۳ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۷

در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی؛

تعیین تکلیف کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی واگذار شد

تعیین تکلیف کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی واگذار شد

با ابلاغ قانون جدید گمرکی از سوی دولت مسئولیت تعیین تکلیف کالاهای متروکه موجود در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر محمدی مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اعلام این خبر افزود: پیش از این به دلیل خلاء قانونی کالاهای موجود در مناطق آزاد و ویژه بدون تعیین تکلیف رها شده بود که با ابلاغ این قانون وضعیت تعیین تکلیف کالاهای این مناطق هم روشن شده است.               

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت : معاونت فروش این سازمان ماموریت دارد تا نسبت به پیگیری کالاهای متروکه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بمنظور تعیین تکلیف سریع طبق مقررات سازمان عمل کند.
 
وی اظهار داشت: سپردن مسئولیت تعیین تکلیف کالاهای متروکه مناطق آزاد و ویژه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در فروش این سازمان تاثیر مستقیمی خواهد داشت.
 
محمدی در خصوص ضرورت ابلاغ قانون جدید امور گمرکی گفت: با توجه به اینکه قانون امور گمرکی مربوط به 4 دهه قبل و از نیازهای روز به دور بود ، تصویب و  ابلاغ قانون جدید امور گمرکی سبب تسهیل و تسریع تجارت کشور خواهد شد.
 
کد مطلب 1492046

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها