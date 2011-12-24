تعیین تکلیف کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر محمدی مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اعلام این خبر افزود: پیش از این به دلیل خلاء قانونی کالاهای موجود در مناطق آزاد و ویژه بدون تعیین تکلیف رها شده بود که با ابلاغ این قانون وضعیت تعیین تکلیف کالاهای این مناطق هم روشن شده است.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت : معاونت فروش این سازمان ماموریت دارد تا نسبت به پیگیری کالاهای متروکه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بمنظور تعیین تکلیف سریع طبق مقررات سازمان عمل کند.



وی اظهار داشت: سپردن مسئولیت تعیین تکلیف کالاهای متروکه مناطق آزاد و ویژه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در فروش این سازمان تاثیر مستقیمی خواهد داشت.



محمدی در خصوص ضرورت ابلاغ قانون جدید امور گمرکی گفت: با توجه به اینکه قانون امور گمرکی مربوط به 4 دهه قبل و از نیازهای روز به دور بود ، تصویب و ابلاغ قانون جدید امور گمرکی سبب تسهیل و تسریع تجارت کشور خواهد شد.

