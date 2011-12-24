به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز تیم فوتبال استقلال از ساعت 16 و در غیاب "میشاییل هنکه" و آتیلا حجازی آغاز شد. میشاییل هنکه، مربی آلمانی تیم استقلال که به کشورش سفر کرده، قرار است تا سه شنبه به ایران بازگردد. آتیلا حجازی نیز به علت حضور در دیدار دوستانه‌ای که به یاد مرحوم ناصر حجازی ترتیب داده شده است به مالزی سفر کرده و قرار است تا پایان هفته به تهران بازگردد.

در تمرین امروز تیم استقلال به جز هنکه و حجازی که از کادر فنی غایب بودند، حمید عزیززاده، مجتبی جباری، میلاد میداودی و اسماعیل شریفات نیز به دلیل مصدومیت در مراحل آماده سازی تیم شرکت نداشتند.

مهدی امیرآبادی هافبک مصدوم استقلال امروز با لباس شخصی در تمرین حضور پیدا کرد و پس از گفتگو با پرویز مظلومی ورزشگاه را ترک کرد.

سیدمهدی رحمتی، دروازه بان شماره یک تیم استقلال، پس از دو روز غیبت امروز در تمرین شرکت کرد و به طور انفرادی و زیر نظر کادر پزشکی تیم تنها به دویدن به دور زمین اکتفا کرد و پس از حدود 30 دقیقه تمرین ورزشگاه را ترک کرد.

ساموئل بازیکن آفریقایی الاصل و زادکوویچ صربستانی که در چند روز گذشته در تمرین استقلال به طور کامل حضور داشتند، امروز جزو غایبان بودند. از بین این دو بازیکن تنها زادکوویچ با تیم استقلال قرارداد بسته است. زادکوویچ، مهاجم دو ملیتی صربستان - فرانسه امروز با حضور در هیئت فوتبال استان تهران قراردادی را تا آخر فصل 91-90 با استقلال به امضا رساند تا آبی‌پوشان را در ادامه رقابتهای لیگ برتر همراهی کند.

پرویز مظلومی که در تمرین صبح امروز استقلال حضور نداشت در تمرین عصر در وسط زمین به دقت نظاره‌گر مراحل آماده سازی بازیکنان بود و کاملا بر تمرین بازیکنان اشراف داشت.

حدود 70 نفر از هواداران تیم استقلال امروز در ورزشگاه دستگردی حضور داشته و تنها شاهد تمرین استقلال بودند. آنها هیچ یک از اعضای کادر فنی یا بازیکنان را مورد تشویق قرار ندادند.

در تمرین امروز، بازیکنان استقلال ابتدا دور زمین دویده و پس از گرم کردن بدنهای خود در قالب دو گروه به بازی آقا وسط پرداختند. این بازیکنان با توجه به اینکه صبح امروز حدود 60 دقیقه به کارهای کششی و بدنسازی پرداخته بودند، تمرینات سبک‌تری را بعد از ظهر انجام دادند.