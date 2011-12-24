تنها 30 درصد روستاهای زنجان گاز طبیعی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه ستاد عمران روستایی افزود: با توجه به اینکه گازرسانی به 248 روستا جزو مصوبات دور سوم سفر است تا پایان سال 92، حدود 70 درصد از روستاها از این نعمت برخوردار خواهند شد.
وی همچنین به لزوم رسیدگی به توزیع کپسولهای گاز در سطح روستاهای استان زنجان اشاره کرد و ادامه داد: با تمهیدات صورت گرفته، هیچ مانع و مشکلی در راستای توزیع نفتسفید در روستاها وجود ندارد، لذا امیدواریم در توزیع کپسول گاز نیز همه مشکلات رفع شود.
رئوفی نژاد، با توجه به اینکه همه امور مربوط به روستائیان باید از سوی دفاتر ICT بررسی شود، لذا لازم به ذکر است امور جاری و مورد نیاز آنان در اولویت کاری این دفاتر قرار دارد.
رئوفینژاد افزود: با توجه به اهمیت مقوله مهاجرتمعکوس، باید انرژی زیادی در راستای بهبود کارکرد دفاتر ICT صرف کرد، چرا که در صورت ارائه خدمات بهموقع و صحیح به روستائیان، آنان رغبتی برای مهاجرت به شهرها نخواهند داشت.
با تأکید بر اینکه بیش از یکهزار طرح عمرانی در دست اقدام باید در دههفجر امسال به بهرهبرداری برسد، اذعان کرد: در حال حاضر بیش از یکهزار و 900 طرح عمرانی در حال ساخت است که آمار دقیقی از طرحهای بهرهبرداری در بهمنماه موجود نیست لذا همه دستگاهها طی 2 هفته آینده باید پروژههایی که در دههفجر افتتاح خواهند شد را به استانداری ابلاغ کنند.
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