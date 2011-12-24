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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

دنیزلی در نشست خبری: - 1

استقبال رسانه‌ها نشانه بزرگی پرسپولیس است/ ماجرای پذیرش هدایت سرخپوشان

استقبال رسانه‌ها نشانه بزرگی پرسپولیس است/ ماجرای پذیرش هدایت سرخپوشان

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به اینکه استقبال باشکوه رسانه‌ها از نشست خبری‌اش بیانگر بزرگی تیم پرسپولیس است، گفت: بزرگی یک تیم ارتباطی به جایگاه آن تیم در جدول رده بندی ندارد و باشگاههای بزرگ همواره بزرگ هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دنیزلی در اولین نشست خبری خود که عصر امروز شنبه در محل هتل آزادی و با حضور مدیرعامل و قائم مقام باشگاه پرسپولیس برگزار شد، گفت: رویانیان قسمتی از دلایلی را که من در حال حاضر در ایران حضور پیدا کرده‌ام را گفته است. وقتی که من این سالن کنفرانس را با استقبال پرشکوه رسانه‌ها می‌بینم، می‌فهمم که پرسپولیس چه تیمی است.

وی با اعلام این موضوع که بزرگی یک تیم ارتباطی به جایگاه آن تیم در جدول رده بندی ندارد، افزود: باشگاههای بزرگ همواره بزرگ هستند.

دنیزلی با اشاره به این موضوع که سفری سخت را به اتفاق همسرش به ایران داشته است، اظهار داشت: من دو سال قبل خیلی با همسرم در مورد ایران و تهران صحبت کرده و در مورد آن برایش تعریف کرده بودم. وی نیز در آن زمان به من گفت که اگر یک روز بخواهم به فوتبال ایران بازگردم باید با هم به این کشور برویم.

این مربی ترکیه‌ای خاطر نشان کرد: حدود یک و نیم ماه است که از مذاکره‌ام با باشگاه پرسپولیس می‌گذرد و در این مدت اخبار مربوط به فوتبال ایران و پرسپولیس را از نزدیک دنبال کرده‌ام.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با یادآوری این موضوع که در نخستین گفتگویی که با وی برای قبول پیشنهاد سرمربیگری پرسپولیس شده بود، امکانش نبود به ایران بیاید، خاطرنشان کرد: پدرهمسرم در آن زمان کسالت شدیدی داشت که البته هنوز هم بیماری وی ادامه دارد اما بهتر از گذشته شده است، ضمن اینکه من برای حضور در برنامه تلویزیونی قرارداد داشتم اما در حال حاضر شرایط بهتر شده و به همین دلیل در ایران حضور پیدا کرده‌ام.

وی در ادامه تصریح کرد: اگر حال پدرهمسرم بهتر شود و شرایط وی بهبود پیدا کند از وی و مادرهمسرم می‌خواهم که به ایران بیایند!

کد مطلب 1492051

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