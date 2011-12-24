نخستین جشنواره تئاتر عروسکی در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی زمزم در تشریح این خبر اظهارداشت: این جشنواره با هدف جذب و پرورش استعداد های هنرمندان خلاق و نهادینه سازی گفتمان تجربه گرا در حوزه نمایش عروسکی در استان برگزار می شود.

وی افزود: موضوع آثار آزاد است و این جشنواره در بخش اجراهای عروسکی در صحنه و به صورت رقابتی برگزار می شود.

زمزم ادامه داد: متقاضیان حضور در جشنواره باید درخواست خود را در قالب فرم پیوست فراخوان، همراه با سه نسخه از متن نمایشنامه یا طرح نمایش و فایل آن در قالب لوح فشرده CD یا DVDحداکثر تا تاریخ 15 دیماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی تصریح کرد: گروه ها باید تائیدیه اجرا یا تعهد حداقل پنج اجرای عمومی خود را که بوسیله ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی یا دفاتر انجمن هنرهای نمایش شهرستان محل اجرا صادر شده همراه مدارک ارسال نمایند و به گروه های راه یافته به جشنواره نیز مبلغ سه میلیون ریال اهداء خواهد شد.

زمزم بیان داشت: نخستین جشنواره تئاتر عروسکی استان اردیبهشت ماه 1391 در استان برگزار خواهد شد.

به گفته وی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی با همکاری انجمن هنرهای نمایشی استان، معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر نمایندگی یونیما در خراسان جنوبی این جشنواره را برگزار می کنند.