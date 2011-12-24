زوجهای جوان در صف مجلس/ وقتی داوطلبی مجلس مقطع تحصیلی حساب می شود!

به گزارش خبرنگار مهر ، فرمانداری تهران که میزبان داوطلبان نهمین دوره انتخابات مجلس است در اولین روز کاری بازار کسادی داشت.

* در اولین روز ثبت نام از کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تعداد اندک داوطلبان در فرمانداری تهران و وزارت کشور باعث بی حوصلگی خبرنگاران و تصویربرداران و عکاسان خبری شد ، تا آنجا که بیان خاطرات خبری و نوع مواجهه با مشکلات کاری آنان سوژه گرمتری شد.

* در نوبت عصر هم آنطور که انتظار می رفت تعداد اندکی به فرمانداری مراجعه کردند. تعدادی از آنان هم از آنجا که مدارک کافی به همراه نداشتند یا واجد شرایط نبودند و با مهر برگشت روبه رو شدند.

* حضور زن و شوهری که هر دو فقه و حقوق خوانده اند و هر دو استاد دانشگاه و داوطلب نمایندگی مجلس هستند نظرها را جلب می کند. خانم داوطلب نمایندگی خطاب به عکاسی که شاتر دوربین را پیاپی فشار می دهد می گوید من دوست ندارم اینقدر از من عکس بگیرید! و با این جمله از سوی خبرنگاران روبه رو می شود که چطور وقتی از عکس انداختن شاکی می شوید ، می خواهید نماینده مجلس شوید؟ انگیزه این زوج را که جویا می شوم ، شوهر می گوید احساس ما این است که مجلس جایی است که به فکر نو احتیاج دارد. مثلا صبحت هایی که درباره جوانان می شود خیلی سطحی است. زن هم گفته های همسر را تایید می کند. می پرسم حالا چرا هر دو کاندیدا شدید که شوهر پاسخ می دهد ما در همه چیز با هم مشترک هستیم. می گویند مستقل هستند و قرار نیست از طرف گروهی حمایت شوند. می پرسم چقدر به پیروزی در انتخابات امید دارید که می گوید هیچ! و می پرسد توی این عالم سیاست بازی به نظر شما ما رای می آوریم؟ می پرسم خب چرا داوطلب شدید وقتی اینقدر نا امید هستید که می گوید ما شعار خاصی نداریم اما خیلی هم نا امید نیستیم و امیدمان به خداست.

* علاوه بر حضور این زوج جوان در فرمانداری ، از وزارت کشور هم خبر رسید که زوج جوان دیگری در وزارت کشور برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند.

* بازنشسته دانشگاه امام حسین (ع) هم جزو کاندیداهایی است که به فرمانداری آمده و به قول خودش امیدوار است که نماینده افکار عمومی شود. علت کاندیداتوری را که جویا می شوم از احساس مسئولیت برای ادامه راه انقلاب می گوید. در صورت پیروزی در انتخابات بنا دارد عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی شود.

* جوانی که کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر و هوش مصنوعی و رباتیک است قصد خود را فعالیت در متن نظام عنوان می کند و می خواهد برای کشور مفید باشد. استاد دانشگاه است و این او را قانع نمی کند. فعلا از سوی گروهی حمایت نمی شود اما رایزنی هایی با گروههایی داشته که از اعلام نام آن گروهها خودداری می کند. تاکید دارد که جریان و گروه برایش مهم نیست ورود به عرصه خدمت را مهمتر می داند. او ساعت 4.20 از فرمانداری خارج می شود و بعد از او دیگر کسی وارد نمی شود و به این ترتیب کار اولین روز فرمانداری در ثبت از کاندیداها پایان می یابد.

* چگینی خانمی است که دوره پنجم مجلس شورای اسلامی نیز کاندیدا بوده و صلاحیت وی نیز تایید شده وبه گفته خودش 15 هزار رای به خود اختصاص داده است. او وقتی به فرمانداری رسید و مدارک خود را روی میز گذاشت مطلع شد مدرک لیسانس وی برای ثبت نام کافی نیست . او از اینکه ارتقاء مدرک کارشناسی ارشد داوطلبان با خبر بود اما گفت شنیده بودم آنها که یک دوره کاندیدا شده اند هم برایشان یک مقطع تحصیلی حساب می شود. چگینی یادآور می شود که در دوره پنجم با مدرک دیپلم ثبت نام کرده است. معتقد است بیشتر از اینکه مدرک در نمایندگی مجلس مهم باشد این تجربه است که به کار می آید. می گوید حالا یک جوان که دکترا دارد اما هیچ تجربه ای ندارد فایده اش چیست؟ نماینده مردم باید مشکلات را حس کرده باشد.

* احمدی شهرکی رئیس ستاد انتخابات شهرستان تهران نیز ساعت 4.45 دقیقه در جمع خبرنگاران حاضر در فرمانداری حاضر شد و آماری از تعداد ثبت نام کنندگان در فرمانداری و وزارت کشور تا ساعت 4.40 بعدازظهر روز شنبه را ارائه کرد. براساس گفته او در روز اول 25 نفر برای نمایندگی مجلس به این دو حوزه مراجعه و کار ثبت نام خود را نهایی کردند.

* شهرکی همچنین از تلاش خبرنگاران حاضر در فرمانداری در انعکاس دقیق اخبار تشکر و قدردانی کرد.