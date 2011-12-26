محرومیت رانندگی برای 117 راننده خاطی در البرز

سرهگ حبیب کمالوند در گفتگو با خبرنگار مهر، خروجی مرحله اول قوانین جدید راهنمایی و رانندگی را که از اردیبهشت آغاز شد، خوب عنوان کرد و گفت: حدود 12 درصد کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات در کشور که البته در سطح استان هم کاهش قابل توجهی به دست آوردیم، از نتایج این طرح است.



وی اذعان داشت: البته در این مدت ناچار به اعمال محرومیت رانندگی برای 117 نفر از رانندگان استان البرز شدیم؛ اما خوشبختانه اعمال قوانین جدید در حوزه ایمنی و انظباطی اثر خوبی داشت و مرحله دوم آن نیز که با افزایش جریمه همراه است، از اول دی ماه آغاز شده است.



کمالوند یادآور شد: برابر ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چنانچه رانندگان متخلف دارای 30 نمره منفی باشند گواهینامه آنها به مدت سه ماه برای بار اول توقیف می شود.



وی افزود: رانندگان خاطی می توانند در پایان مدت مزبور با پرداخت جریمه 40 هزار تومانی به نفع خزانه نسبت به اخذ گواهینامه خود اقدام کنند.



این مسئول با اشاره به افزایش جریمه های رانندگی، هدف پلیس از افزایش جریمه ها را کاهش تخلفات عنوان کرد و اذعان داشت: پلیس راغب است هیچ گونه تخلفی صورت نگیرد تا هیچ قبض جریمه ای صادر نشود.