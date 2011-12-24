پوشش برخی دانشجویان در فضای دانشگاهی مناسب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مقدسی در جلسه اتاق فکر شورای امر به معروف و نهی از منکر مازندران افزود: در همه دانشگاههای آمریکا و اروپا پوشش، قوانین مخصوص به خود را دارد و دانشجو نمی تواند به هر نوعی که بخواهد رفتار کند و پوشش داشته باشد اما در ایران از چنین قانونی محروم هستیم.

وی ابراز داشت: اساتید دانشگاه موظف هستند بر روی آموزش و پرورش دانشجویان کار کنند ولی متاسفانه بسیاری از فرزندان با پدر و مادر خود صمیمی نیستند و جوانان اسرار خود را نزد دوستان و همکلاسی های خود بازگو می کنند.

مقدسی ادامه داد: ارتباط عاطفی با جوانان خیلی مهم بوده باید با جوانان ارتباط خوبی داشته باشیم تا با دوستی با جوانان، هدایتگر آنان باشیم.

وی با بیان اینکه ما باید از خود شناسی به خدا شناسی برسیم گفت: هر اندازه در زمینه فرهنگی کار شود کم است و باید درک و فهم دانشجویان را نسبت به مسائل دین بالا ببریم و برای جوانان جذابیت به دین و عشق به دین را فراهم نماییم تا خیلی از مشکلاتمان را حل کنیم.

مقدسی از تمامی استادان و معلمان خواست همان اندازه که برای تعلیم جوانان این مرزو بوم تلاش می کنند برای تربیت جوانان مانند فرزندان خود تلاش تا فرهنگ ابتذالی که اکنون در کشور وجود دارد ریشه کن شود.