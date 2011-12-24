افزایش 15 برابری اعتبارات اداره کل میراث بعد از استانی شدن البرز

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا پوینده در نشست خبری ظهر شنبه که با حضور اصحاب رسانه و معاونین گردشگری، سرمایه گذاری و طرحها، صنایع دستی و میراث فرهنگی اداره کل میراث استان البرز برگزار شد، از افزایش اعتبارات 15 درصدی این اداره در سال 90 و بعد از استانی شدن خبرداد و گفت: در حیطه میراث فرهنگی و اداره تابعه در سال 89 تنها 25 نفر نیرو فعالیت داشته که اکنون این رقم به 110 نفر ارتقاء یافته و به تبع آن افزایش 9 برابری متراژ ساختمانهای اداری و افزایش هشت برابری تجهیزات و اقلام اداری را شاهد بودیم.



وی افزود: در راستای اقدامات اداره کل میراث، تا کنون شاهد افزایش پنج برابری تعداد پروژه های انجام شده بودیم، همچنین در سال قبل تعداد 274 فقره صدور و تمدید پروانه تولید کارگاهی بودیم که این رقم با رشد، 51.4 درصدی به 415 فقره ارتقاء یافته است.



وی، تعداد مربیان در حال آموزش را با افزایش 43.9 درصد نسبت به سال گذشته 23 نفر عنوان کرد.



مدیر کل میراث، از ثبت 196 اثر در سال 90 خبر داد که این رقم در سال گذشته حدود 180 اثر عنوان شده بود.



وی گفت: در سال قبل 239 پرونده مربوط به اشیاء تاریخی کارشناسی شده بود که این رقم در سال جاری و تاکنون به بیش از 750 پرونده ارتقاء یافته است.



وی همچنین، از سرمایه گذاری در هفت منطقه نمونه گردشگری استان خبر داد و گفت: در سال گذشته در سطح استان تنها در یک منطقه گردشگری سرمایه گذاری صورت گرفته بود.



پوینده، میزان اعتبارات مصوب تملک دارائیهای سرمایه ای استان در سال گذشته را 200 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این رقم امسال افزایشی 15 برابری داشته که نشان از توجه و اهمیت به مقوله میراث فرهنگی، سرمایه گذاری و توسعه مناطق گردشگری و جذب گردشگرو تولید و معرفی صنایع دستی فاخر در استان است.