مصائب مسیحیان برای برگزاری کریسمس در بیت لحم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، ابراهیم شومالی کشیش منطقه بیت جلا در بیت لحم اظهار داشت: اگر مسیح امسال می خواست که وارد شهر زادگاه خود شود با بسته بودن این شهر رو به رو می شد. اگر قرار بود که مسیح در بیت لحم متولد شود حضرت مریم و یوسف نیاز به مجوز صهیونیستها داشتند.

زائران مسیحی هرساله در این دوره برای برگزاری مراسم میلاد مسیح به شهربیت لحم سفر می کنند تا این مراسم را در کلیسای مهد که در محل تولد مسیحی ساخته شده برگزار کنند، اما محدودیت صهیونیستها این سفر را برای بسیاری از گردشگران به یک کابوس تبدیل کرده اند.

به رغم این که این شهر در فاصله کمتر از پنج کیلومتری شهر قدس قرار دارد رسیدن به این شهر ساعتها زمان می برد و علت تمام اینها موانعی است که اسرائیل درحال بنا کردن در نوارغزه است.

علاوه بر این ، شهرکهای جدیدی که فضای 18 کیلومتر مربعی در بخش شمالی این شهر ساخته شده ارتباط بیت لحم و شهر قدس به طور کامل قطع شده است. یکی از این شهرکها روی زمینی ساخته می شود که گفته می شود فرشتگان در آن، تولد مسیح را به شبانان محلی اعلام کردند. شهرک دیگر به طور کامل رشته کوههای شمالی بیت لحم را اشغال کرده است.

درحال حاضر یک راه بسیار باریک میان شهرکهای صهیونیست، نشست خط ارتباط بیت لحم و قدس است و ساخت شهرکی که در ماه اکتبر اعلام شد می تواند به طور کامل فاصله را پر کند.

