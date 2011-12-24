ساخت مرکز درمان 10 تختخوابی سورک آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی فرماندار میاندرود ظهر شنبه در مراسم کلنگ زنی مرکز درمان 10 تختخوابی شهر سورک با اشاره به یکساله شدن استقلال شهرستان میاندرود از ساری اظهار داشت: متاسفانه مردم منطقه هنوز از خدمات بهداشت و سلامت محروم هستند.

وی گفت: با توجه به اهمیت امنیت و سلامت در جامعه اسلامی شایسته است تا اعتبارات و خدمات در این حوزه افزایش یابد.

رجبی با اشاره به آغاز پروژه های مرکز بهداشت در روستای داربکلا و بیمارستان تخصصی بادله اظهار داشت: علاوه بر اعتبارات لازم در این بخش برای آسفالت و دیواره سیل گیر بیمارستان تخصصی بادله اعتبار مناسبی مصوب شده است.

فرماندار میاندرود ابراز داشت: مرکز درمان بستری 10 تختخوابی شهر سورک پاسخگوی نیاز مردم منطقه میاندرود و شهر سورک نیست.

وی گفت: خیران بسیاری در منطقه میاندرود حضور دارند که برای پروژه های مختلف ملی و دولتی برای اهدای زمین و کمک های مالی اعلام آمادگی کردند.

رجبی با اشاره به سالروز عملیات کربلای چهار و شهادت 9 تن از رزمندگان شهر سورک در این عملیات گفت: کلنگ مرکز درمان 10تختخوابی با یاد شهدای عزیز این عملیات بر زمین خواهد خورد.

حجت الاسلام رسولی، امام جمعه میاندرود گفت: منطقه میاندرود در زمینه های مختلف از جمله خدمات بهداشتی و درمانی در محرومیت به سر می برد و امیدواریم تا با عنایت و پیگیری مسئولین این مشکلات رفع شود.