ایران جزو 40 کشور برتر دنیا در ارتقا شاخص های بهداشتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن امین لو ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه شاخص های بهداشتی و درمانی ایران در منطقه مدیترانه شرقی بیش از گذشته ارتقاء یافته است افزود: ایران در چهار شاخص مهم مرگ و میر مادران، نوزدان، کودکان زیر یکسال و ارتقاء خدمات به وضعیت مطلوبی رسیده است.

وی با بیان اینکه بخش بهداشت و درمان بعد از انقلاب اسلامی به لحاظ کمی و کیفی توسعه چشمگیر یافته است، ادامه داد: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شاخص مرگ و میز مادران در کشور بالا بود که با اقدامات انجام گرفته این مهم به حداقل کاهش یافته است.

مشاور وزیر بهداشت با بیان اینکه شاخصه عدالت در حوزه سلامت بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است افزود: بر اساس برنامه چشم انداز 20 ساله کشور عدالت رکن توسعه در حوزه سلامت لحاظ شده است.

امین لو، همچنین به اجرای 100 درصدی طرح پزشک خانواده در مناطق روستایی کشور اشاره کرد و گفت: براساس قانون برنامه بودجه کشور، دولت مکلف به اجرای این طرح در روستاها و استقرار پزشک خانواده در شهرها شده است.

دبیر مجامع، شوارها و هیئت های امنای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی گفت: امسال طرح پزشک خانواده در شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت اجرا می شود.

امین لو با اشاره به برگزاری انتخابات هئیت امنای دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان، گفت: هیئت امنای دانشگاه‌ها، عالی‌ترین تصمیم‌گیری در اداره دانشگاه‌ها هستند.

وی استان زنجان را یکی از موفق‌ترین مراکز در احداث بیمارستان‌های خیرساز عنوان کرد و افزود: احداث بیمارستان ولی‌عصر (ع) یکی از شاخص‌ترین کارهایی است که توسط خیرین استان زنجان صورت گرفته است.



دبیر مجامع شوراها در هیئت‌های امنای وزارت بهداشت، درمان و آموزشی ‌پزشکی، مستثنی شدن حوزه بهداشت و درمان، آموزش و فرهنگ را در اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی متذکر شد و گفت: ناقض مشارکت مردم و خیرین در حوزه بهداشت و درمان نیستیم، ولی اجرای اصل 44 در این حوزه نیازمند ظرافت‌های خاص خود است.