  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۰۳

رئیس هیئت بازرسی انتخابات مجلس نهم در کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

رئیس هیئت بازرسی انتخابات مجلس نهم در کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بازرسی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی "غلامعلی حاجی زاده" رئیس هیئت بازرسی انتخابات مجلس نهم در کشور، "منوچهرحبیبی" معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد به این سمت منصوب شد.

در این حکم برلزوم تلاش برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور همراه با مشارکت حداکثری تاکید شده است.

این هیئت در هفت شهرستان و ۱۷بخش این استان تشکیل خواهد شد و در فرایند انتخابات و صیانت از آرای مردم فعالیت خواهد داشت.

کهگیلویه وبویراحمد دارای سه حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا، گچساران و باشت، کهگیلویه، بهمئی و چرام است و سه نماینده از این استان به مجلس راه می یابند.

ثبت نام نامزدهای نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی از صبح امروز همزمان با سراسر کشور در این استان آغاز شد.

کد مطلب 1492066

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها