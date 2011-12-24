رئیس هیئت بازرسی انتخابات مجلس نهم در کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی "غلامعلی حاجی زاده" رئیس هیئت بازرسی انتخابات مجلس نهم در کشور، "منوچهرحبیبی" معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد به این سمت منصوب شد.
در این حکم برلزوم تلاش برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور همراه با مشارکت حداکثری تاکید شده است.
این هیئت در هفت شهرستان و ۱۷بخش این استان تشکیل خواهد شد و در فرایند انتخابات و صیانت از آرای مردم فعالیت خواهد داشت.
کهگیلویه وبویراحمد دارای سه حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا، گچساران و باشت، کهگیلویه، بهمئی و چرام است و سه نماینده از این استان به مجلس راه می یابند.
ثبت نام نامزدهای نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی از صبح امروز همزمان با سراسر کشور در این استان آغاز شد.
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