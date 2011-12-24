رئیس هیئت بازرسی انتخابات مجلس نهم در کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حکمی از سوی "غلامعلی حاجی زاده" رئیس هیئت بازرسی انتخابات مجلس نهم در کشور، "منوچهرحبیبی" معاون عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد به این سمت منصوب شد.

در این حکم برلزوم تلاش برای برگزاری انتخاباتی سالم و پرشور همراه با مشارکت حداکثری تاکید شده است.

این هیئت در هفت شهرستان و ۱۷بخش این استان تشکیل خواهد شد و در فرایند انتخابات و صیانت از آرای مردم فعالیت خواهد داشت.

کهگیلویه وبویراحمد دارای سه حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا، گچساران و باشت، کهگیلویه، بهمئی و چرام است و سه نماینده از این استان به مجلس راه می یابند.

ثبت نام نامزدهای نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی از صبح امروز همزمان با سراسر کشور در این استان آغاز شد.