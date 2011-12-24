ثبت احوال بازوی توانمند دولت برای برنامه ریزی بهتر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی بعد از ظهر شنبه در دیدار با روسا و مدیران ستادی ثبت احوال استان کردستان در سنندج به اهمیت و جایگاه ثبت احوال در عرصه های مختلف اشاره کرد و افزود: ثبت احوال نه تنها مرکز آمار متقن در کشور به شمار می ‌رود بلکه امین، محرم و مرکز اسناد مردم نیز محسوب می‌ شود.

وی اظهار داشت: در اختیار داشتن آمار درست مبنای برنامه ریزی برای توسعه یافتگی هر کشور بوده و یک جامعه پیشرفته نیازمند داشتن ثبت احوال نوین است و به همین دلیل باید بیش از گذشته به اهمیت و جایگاه ثبت احوال در کشور به ویژه در استان کردستان مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: ثبت احوال جایگاهی زیرساختی و حاکمیتی در عرصه‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور دارد و از نظر مسائل سیاسی در برگزاری انتخابات ثبت احوال جایگاه و رسالت مهمی بر عهده دارد.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی در ادامه به رسالت و مسئولیت خطیر و حساس سازمان ثبت احوال در کشور اشاره کرد و ادامه داد: ثبت هویت افراد از اهمیت بسیار بالایی در جامعه برخوردار است.

وی یادآور شد: خدمات سازمان ثبت احوال در این زمینه برای جامعه بسیار مفید است چرا که حکومت ها با داشتن آمار جمعیت، شناسنامه و کارت ملی افراد می توانند فعالیت های خود را به صورت منظم انجام دهند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه هرچه زمان پیش می رود نیاز به ثبت احوال نیز بیشتر است، افزود: در گذشته شناسنامه و ثبت هویتی افراد مفهوم چندانی نداشت اما در حال حاضر اولین کار بعد از تولد نوزاد، صدور شناسنامه و ثبت مشخصات فرد است.

حسینی شاهرودی گفت: یکی از مسائل مهم این است که هر وزارتخانه، نهاد و یا ارگانی تنها گروهی از مردم را تحت پوشش قرار می دهند اما ثبت احوال با تمامی اقشار مردم از لحظه تولد تا هنگام وفات سر و کار دارد.

وی با اشاره به اینکه کار در ثبت احوال و تلاش برای ثبت هویت افراد دارای جایگاه ویژه ای است، اظهار امیدواری کرد: بتوان روز به روز با تلاش و همت مضاعف در راستای کسب رضای خدا و خدمت بیشتر به مردم گام برداشت.