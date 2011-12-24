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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

برنامه "چاشت" در سیمای مرکز قزوین روی آنتن می رود

برنامه "چاشت" در سیمای مرکز قزوین روی آنتن می رود

قزوین - خبرگزاری مهر: شبکه استانی سیمای مرکز قزوین با برنامه تلویزیونی چاشت میهمان خانه‌های مردم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی "چاشت" با هدف تبیین مبانی آداب و رسوم صحیح فرهنگ‌های محلی، معرفی ورزش‌ها و بازی‌های بومی، محلی و معرفی منابع و امکانات خدادادی در روستاها تهیه و تولید می شود.

در این برنامه توانمندی‌های جغرافیایی، کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، آداب و رسوم و گویش مردم روستاها مورد بررسی قرار می ‌گیرد.
 
همچنین معرفی افراد موفق، تبیین سطح رفاه عمومی در روستاها پس از پیروزی انقلاب اسلامی از رویکردهای این برنامه است.
 
برنامه تلویزیونی "چاشت" در 52 قسمت 30 دقیقه‌ای به مدت هزار و 560 دقیقه تهیه، تولید و از شبکه قزوین پخش می ‌شود.
 
عوامل این برنامه شامل: تهیه ‌کننده و کارگردان: محمد فیضی، نور، تصویر و صدا: مهدی ترکان، تدوین ‌گر: امیرحسین حسینی، نویسنده: خسرو حسینی و دستیار صدا و تصویر، رضا کبیری است.

کد مطلب 1492068

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