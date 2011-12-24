مذاکره با دنیزلی 48 ساعت بعد از مدیرعاملی!/ پرسپولیس بیمار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان در نشست خبری باشگاه پرسپولیس که عصر امروز شنبه در هتل آزادی تهران برگزار شد با بیان این مطلب، افزود: خوشحالیم که براساس خواست هواداران و باشگاه پرسپولیس امروز در خدمت یکی از مربیان ارزشمند و موفق منطقه هستیم. دنیزلی مربی بزرگی است که هم در فوتبال آسیا و هم در فوتبال دنیا شناخته شده است.

وی با اعلام اینکه مدیریت جدید باشگاه پرسپولیس به موقع به وضعیت تیم فوتبال این باشگاه توجه کرد، افزود: این تیم آسیبهایی را در اول فصل دیده است که مانند یک بیماری همچنان ادامه دارد. بنابراین انتخاب سرمربی جدید به عنوان اولویت اول ما در باشگاه پرسپولیس بود.

رویانیان در همین خصوص تاکید کرد: 48 ساعت پس از آنکه به عنوان مدیرعامل باشگاه مشغول به کار شدم، از طریق سفارت ایران در ترکیه با دنیزلی ارتباط برقرار کردم و از ایشان خواستم تا برای هدایت تیم پرسپولیس به ایران بیاید اما وی با اعلام اینکه مشکلات شخصی دارد از ما اجازه خواست که فصل آینده هدایت تیم را برعهده بگیرد.

وی با اعلام اینکه در آن زمان ما نیاز به اصلاحات و شوک در تیم پرسپولیس داشتیم، خاطرنشان کرد: ما در آن زمان با مربیان بزرگ دیگر دنیا ارتباط برقرار کردیم. حتی با دو مربی بزرگ مذاکره کردیم که از ما قول گرفتند نامشان مطرح نشود.

"زمانی که جرقه‌ای در وجود دنیزلی برای هدایت پرسپولیس زده شد، این الهام نیز به ما رسید که مجددا با وی مذاکره کنیم"، گفت: زمانی که برای مرتبه دوم با دنیزلی ارتباط برقرار کردیم با استقبال این مربی همراه شد. من حتی به احترام خواسته هواداران برای مذاکره با ایشان به ترکیه رفتم و ظرف 24 ساعت مذاکرات پرحجمی را با وی انجام دادیم. ایشان نیز قول داد که خیلی سریع جواب ما را بدهد و امروز با حضور خود در تهران به تقاضای ما برای سرمربیگری تیم پرسپولیس پاسخ مثبت داد.

وی با گلایه از اینکه متاسفانه مبالغ مختلفی در خصوص مبلغ قرارداد دنیزلی در برخی از رسانه‌ها مطرح شده است، گفت: دنیزلی در ابتدا می‌خواست که مبلغ پیشنهادیش عملی شود اما ایشان با حضور من در ترکیه و وقتی که فهمید 72 درصد مردم و هواداران پرسپولیس در نظرسنجی برای انتخاب سرمربی پرسپولیس به او رای داده‌اند از مبلغ اولیه خود پایین آمد.

رویانیان در این خصوص تاکید کرد: در واقع ایشان با پایین آمدن از مبلغ قرارداد پیشنهاد اولیه خود و همچنین نادیده گرفتن برخی از امتیازات مورد تقاضایش برای هدایت تیم فوتبال پرسپولیس از خود گذشت نشان داده و با همسر خود به ایران آمد.

وی در خاتمه با تشکر و خیرمقدم به همسر دنیزلی اظهار داشت: ما به همسر آقای دنیزلی که برای اولین بار است که به ایران سفر کرده، خیرمقدم عرض می‌کنیم و امیدواریم که ایشان به همراه آقای دنیزلی در ماههایی که در ایران هستند روزهای خوبی را پیش رو داشته باشند.