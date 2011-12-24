مراسم چهلم مرحوم احمد رضایی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محسن رضایی، به مناسبت فرارسیدن چهلمین روز درگذشت مرحوم احمد رضایی مراسمی روز سه شنبه هفته جاری از ساعت 19:30 در لویزان- خیابان فرشادی- خیابان طجرلو- شهرک شهید دقایقی- پلاک 1 برگزار خواهد شد.



بنابراین گزارش؛سخنران این مراسم حجت الاسلام والمسلمین شهاب مرادی است.