مراسم چهلم مرحوم احمد رضایی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محسن رضایی، به مناسبت فرارسیدن چهلمین روز درگذشت مرحوم احمد رضایی مراسمی روز سه شنبه هفته جاری از ساعت 19:30 در لویزان- خیابان فرشادی- خیابان طجرلو- شهرک شهید دقایقی- پلاک 1 برگزار خواهد شد.
بنابراین گزارش؛سخنران این مراسم حجت الاسلام والمسلمین شهاب مرادی است.
به مناسبت چهلمین روز در گذشت مرحوم احمد رضایی مراسم یادبودی روز سه شنبه هفته جاری برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محسن رضایی، به مناسبت فرارسیدن چهلمین روز درگذشت مرحوم احمد رضایی مراسمی روز سه شنبه هفته جاری از ساعت 19:30 در لویزان- خیابان فرشادی- خیابان طجرلو- شهرک شهید دقایقی- پلاک 1 برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1492078
نظر شما