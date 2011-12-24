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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۱۷

خوشایند:

77 درصد تعهدات آموزشی فنی و حرفه ای خراسان جنوبی محقق شد

77 درصد تعهدات آموزشی فنی و حرفه ای خراسان جنوبی محقق شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از محقق شدن 77 درصد تعهدات آموزشی این نهاد در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خوشایند در دومین گردهمایی مدیران مراکز آموزش فنی و حرفه ای به ویژگیهای یک مدیر موفق اشاره کرد و افزود: در مشورت، خیر و برکات بسیاری برای مدیران است و مدیری می تواند در مدت مدیریت خود موفق باشد که دارای عدالت و مساوات در برخورد با همکاران، پذیرش مسئولیت اشتباهات، صداقت در گفتار، انتقاد پذیری، برنامه ریزی و اجرای دقیق برنامه ها و دوری از حاشیه پردازی باشد.

وی تمرکز آموزش فنی و حرفه ای را بر روی آموزش و فراگیرشدن آموزشهای آن دانست و گفت: آموزشهای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در دو بخش دولتی و غیر دولتی برگزار می شود.

وی بیان کرد: تعهد آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در بخش دولتی ۱یک میلیون و 947 هزارنفر ساعت است که تاکنون با اجرای یک میلیون و 491  نفر ساعت، ۷۷درصد از تعهدات در هشتماهه سال جاری اجرا شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی مربیان را خط مقدم اجرای آموزشها دانست و از برنامه های اداره کل در جهت ارتقاء علمی و بالا بردن دانش مهارتی مربیان خبر داد.

خوشایند در ادامه به واگذاری مراکز به تعاونی ها اشاره کرد و افزود: با توجه به سیاستهای دولت و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در واگذاری مراکز به بخش خصوصی و تعاونیها، آماده ایم مراکز فاقد چارت استان را به تعاونیهای واجد شرایط واگذار کنیم.

وی اجرای طرح نظام استاد شاگردی و تربیت کارگران حرفه ای را از دیگر برنامه های این اداره کل برشمرد.

خوشایند افزود: ارتقاء مهارت فنی و تجربی و تربیت کارگران ماهر آشنا به بازار کار، آگاهی یافتن به نحوه اداره کسب و کار و لزوم تسلط کافی به کارهای عملی و اجرایی، دریافت آموزش در حین کار از کارگران و کارفرمایان و استادکاران با تجربه و ماهر، آشنایی شاگرد با محیط واقعی کسب و کار از اهداف طرح استاد- شاگردی است.

کد مطلب 1492079

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