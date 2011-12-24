77 درصد تعهدات آموزشی فنی و حرفه ای خراسان جنوبی محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین خوشایند در دومین گردهمایی مدیران مراکز آموزش فنی و حرفه ای به ویژگیهای یک مدیر موفق اشاره کرد و افزود: در مشورت، خیر و برکات بسیاری برای مدیران است و مدیری می تواند در مدت مدیریت خود موفق باشد که دارای عدالت و مساوات در برخورد با همکاران، پذیرش مسئولیت اشتباهات، صداقت در گفتار، انتقاد پذیری، برنامه ریزی و اجرای دقیق برنامه ها و دوری از حاشیه پردازی باشد.

وی تمرکز آموزش فنی و حرفه ای را بر روی آموزش و فراگیرشدن آموزشهای آن دانست و گفت: آموزشهای اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در دو بخش دولتی و غیر دولتی برگزار می شود.

وی بیان کرد: تعهد آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در بخش دولتی ۱یک میلیون و 947 هزارنفر ساعت است که تاکنون با اجرای یک میلیون و 491 نفر ساعت، ۷۷درصد از تعهدات در هشتماهه سال جاری اجرا شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی مربیان را خط مقدم اجرای آموزشها دانست و از برنامه های اداره کل در جهت ارتقاء علمی و بالا بردن دانش مهارتی مربیان خبر داد.

خوشایند در ادامه به واگذاری مراکز به تعاونی ها اشاره کرد و افزود: با توجه به سیاستهای دولت و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در واگذاری مراکز به بخش خصوصی و تعاونیها، آماده ایم مراکز فاقد چارت استان را به تعاونیهای واجد شرایط واگذار کنیم.

وی اجرای طرح نظام استاد شاگردی و تربیت کارگران حرفه ای را از دیگر برنامه های این اداره کل برشمرد.

خوشایند افزود: ارتقاء مهارت فنی و تجربی و تربیت کارگران ماهر آشنا به بازار کار، آگاهی یافتن به نحوه اداره کسب و کار و لزوم تسلط کافی به کارهای عملی و اجرایی، دریافت آموزش در حین کار از کارگران و کارفرمایان و استادکاران با تجربه و ماهر، آشنایی شاگرد با محیط واقعی کسب و کار از اهداف طرح استاد- شاگردی است.