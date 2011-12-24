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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۰۰

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی به آیت الله جوادی آملی

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی به آیت الله جوادی آملی

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت همشیره مکرمه آیت الله جوادی آملی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
آیت الله جناب آقای جوادی آملی دامت برکاته؛
در گذشت همشیره مکرمه آنجناب را به جنابعالی و دیگر بازماندگان تسلیت عرض می کنم. بقای عمر جنابعالی و رحمت و مغفرت برای آن مرحومه از خداوند متعال مسئلت می کنم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
سید علی خامنه ای
3/ دی ماه / 1390

کد مطلب 1492080

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