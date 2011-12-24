پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی به آیت الله جوادی آملی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

آیت الله جناب آقای جوادی آملی دامت برکاته؛

در گذشت همشیره مکرمه آنجناب را به جنابعالی و دیگر بازماندگان تسلیت عرض می کنم. بقای عمر جنابعالی و رحمت و مغفرت برای آن مرحومه از خداوند متعال مسئلت می کنم.



والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

سید علی خامنه ای

3/ دی ماه / 1390