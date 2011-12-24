پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی به آیت الله جوادی آملی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آیت الله جناب آقای جوادی آملی دامت برکاته؛
در گذشت همشیره مکرمه آنجناب را به جنابعالی و دیگر بازماندگان تسلیت عرض می کنم. بقای عمر جنابعالی و رحمت و مغفرت برای آن مرحومه از خداوند متعال مسئلت می کنم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
سید علی خامنه ای
3/ دی ماه / 1390
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت همشیره مکرمه آیت الله جوادی آملی را تسلیت گفتند.
به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام به این شرح است:
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