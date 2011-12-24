37 میلیون قطعه بچه ماهی در اردبیل تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میر آرمان واعظی بعد از ظهر شنبه در جریان آغاز کثیر بچه ماهی قزل آلا در اردبیل اظهار کرد: تولید بچه ماهیدر استان نسبت به سال گذشته 20 درصد یافته است.

به گفته وی از این تعداد بچه ماهی، 17 میلیون قطعه در مرحله تخم سبز، 13 میلیون در مرحله چشم زده و شش میلیون قطعه نیز به صورت بچه ماهی به بازار داخل استان و خارج استان عرضه می شود.

مدیر شیلات استان اردبیل همچنین از تولید سه هزار تن انواع ماهیان سردآبی و گرم آبی در 300 مزرعه پرورش ماهی در سالجاری در استان خبر داد.

جشن برداشت خاویار در اردبیل برگزار می شود



واعظی با بیان اینکه مزارع تولید ماهی در استان مکانیزه شده است عنوان کرد: تولید ماهی در دو سال آینده به دو برابر خواهد رسید.

این مسئول استان اردبیل را جزو 10 استان برتر غیر ساحلی در تولید ماهی دانست و افزود: در سالهای اخیر تولید فیل ماهی، تاس ماهی، اوزون برون، سفید و کولمه در استان آغاز شده و تا دو سال دیگر جشن برداشت خاویار نیز در اردبیل برگزار خواهد شد.





