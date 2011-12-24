به گزارش خبرنگار مهر ، جمشید زارع در حاشیه برگزاری نشست خبری مدیرعامل و سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: حق طبیعی هر مربی است که رقم قراردادش را اعلام نکند و به همین خاطر نمی‌توانم رقم قرارداد دنیزلی را بگویم.

وی با بیان اینکه توافقات جزئی با مصطفی دنیزلی صبح امروز در محل هتل انجام و تفاهم نامه‌ای که در نشست خبری از سوی طرفین امضا شد، تفاهم نامه کلی و قراردادنامه رسمی بوده است، افزود: تمام عملکرد مالی باشگاه پرسپولیس در اتاق شیشه‌ای و آنقدر شفاف است که هیچ ابهامی در آن وجود ندارد.

قائم مقام باشگاه پرسپولیس در خصوص دستیاران دنیزلی هم اظهار داشت: بر اساس توافق یک دستیار ترک قرار است به تهران بیاید و سایر مربیان ایرانی هم پس از مذاکره و با نظر ایشان انتخاب می‌شوند. من اسم خاصی را نمی‌آورم و هیچ اسمی را تایید نمی‌کنم زیرا تاکنون هیچ مذاکره‌ای با مربیان ایرانی در این خصوص نداشتیم.

وی با ابراز خوشحالی از اینکه وعده‌های مدیریت باشگاه پرسپولیس در خصوص انتخاب سرمربی بزرگ به تحقق پیوست، افزود: بعد از دو ماه پیگیری مستمر و با تلاش آقای رویانیان و بنده توانستیم با مصطفی دنیزلی که عملکرد خوبی در این چندساله در فوتبال ترکیه و ایران داشته است قرار داد ببندیم و آنچه هواداران می‌خواستند عملی شد.

زارع در پایان گفت: ما تلاش زیادی کردیم و موفق شدیم با دنیزلی قرارداد امضا کنیم و امیدواریم در آینده هم پرسپولیس با این مربی نتایج خوبی کسب کند.