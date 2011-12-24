توسعه صنعت گردشگری البرز همواره مدنظر است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زمانی در نشست خبری تشریح عملکرد 9 ماهه اداره کل میراث فرهنگی استان البرز که ظهر شنبه و با حضور مدیر کل اداره میراث و جمعی از معاونین این اداره و اصحاب رسانه برگزار شد، ضمن ارائه گزارش از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در معاونت گردشگری اداره کل استان، اقدامات صورت گرفته در سال 90 بعد از استانی شدن البرز را در حیطه گردشگری و تلاش برای جذب حداکثری استان، بسیار چشمگیر عنوان کرد و گفت: استان البرز به دلیل دارا بودن پتانسیل بسیار زیاد در جاذبه های گردشگری، نیازمند برنامه ریزی، تصمیم گیری و سرمایه گذاری های کلان در این مقوله است.

وی، برگزاری هفته گردشگری در مهرماه در کاروانسرای شاه عباسی کرج و برگزاری هفته فرهنگی استان البرز در کاخ موزه سعدآباد را از اقدامات مهم گردشگری استان در 9 ماه اخیر عنوان کرد و گفت: در هفته فرهنگی، بنابر اعلام غیر رسمی داوران، استان البرز رتبه ممتاز کشوری را به لحاظ هماهنگی بین بخشی به خود اختصاص داد که از افتخارات اداره میراث در سال جاری خواهد بود.

وی در خصوص دیگر اقدامات معاونت گردشگری گفت: در 9 ماه اخیر، هشت مورد صدور پروانه بهره برداری جهت واحد های پذیرائی بین راهی و هشت مورد پروانه بهره برداری دفاتر خدمات مسافرتی جدید التأسیس صادر شده و تمدید مجوز بهره برداری از 66 واحدهای پذیرائی، 17 واحد اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی در حوزه گردشگری صورت گرفته است.

وی افزود: در این رابطه، برای 24مورد مجوز بهره برداری واحد پذیرائی بین راهی، 8 مورد بهره برداری سفره خانه سنتی و 17 مورد مجوز بهره برداری دفاتر خدمات مسافرتی در معاونت گردشگری اداره کل میراث استان البرز تشکیل پرونده شده است.

زمانی همچنین، تشکیل 8 کمیته فنی در معاونت گردشگری، 9 کمیته رسیدگی به شکایات مردمی، 134 بازدید از تأسیسات و موسسات گردشگری، 43 بازدید از واحدهای گردشگری متقاضی دریافت مجوز و 33 مورد اخطار کتبی به تأسیسات و موسسات گردشگری را از اقدامات موثر معاونت گردشگری اداره میراث استان عنوان کرد.

وی در خصوص تلاش برای معرفی جاذبه های گردشگری استان البرزگفت: برگزاری تورهای آشنا سازی جهت مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و دانشجویان رشته های گردشگری، توزیع اقلام تبلیغاتی گردشگری در سطح استان به مناسبت های مختلف، انجام مصاحبه و اطلاع رسانی در مورد ظرفیت های گردشگری استان و تشکیل ستاد تسهیلات سفرهای تابستانه و نوروزی با همکاری دستگاههای ذیربط استانی، از جمله اقدامات معاونت گردشگری در این زمینه است.