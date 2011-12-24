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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۱۷

سایت جدید اداره کل بازرسی استان قزوین راه ‌اندازی شد

سایت جدید اداره کل بازرسی استان قزوین راه ‌اندازی شد

قزوین - خبرگزاری مهر: سایت جدید اطلاع رسانی اداره کل بازرسی استان قزوین راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت جدید اداره کل بازرسی استان با آدرس http://qazvin.bazresi.ir با عناوین: «مردم»، «رسانه»، «مدیران دستگاه‌های اجرایی»، « بازرسان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی» و«پژوهشگران» به کاربران خدمات می دهد.
 
در بخش خدمات الکترونیک سایت، « سامانه‌ ملـی رسیدگی به شکایات و اعلامات»،‌ «سامانه کشوری نظارت بر معاملات دستگاه‌های اجرایی» و «سامانه تنقیح قوانین کشــــور» پیش بینی شده تا خدمات بیشتری به کاربران ارائه شود.
 
این سایت برای ارائه خدمات مطلوب و راحت تر به مردم استان و تکریم ارباب رجوع راه اندازی شده است.
کد مطلب 1492085

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    نظرات

    • محمدتقی حمیصی IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
      1 0
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      بررسی شکایت من ازمنابع طبیعی .قرارداداجاره بسته شده ولی تحویل نمی دهند. سوال :اگه زمین معارض داره چرا قراردادبستند واگه بایددر کمسیون رفع تداخلات حل بشه چرا از پارسال تاحالا این کمسیون تشکیل نشده واگه معارض نداره چرا تحویل نمیدند؟
    • امید قیدری ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      0 0
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      شکایت بر استانداری قزوین در خصوص رد بی دلیل پاکت ب مناقصه تامین نیروی انسانی و خدماتی
    • محمدمردانی BR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
      0 0
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      خواهشند از عزیزان زحمت کش ی پیگریی شود که بابت سیم ماشین هزینه ۲ میلیون چیه ممنون و تشکر از همه کارکنان عزیز و محترم امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشید

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