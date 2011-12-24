سایت جدید اداره کل بازرسی استان قزوین راه ‌اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت جدید اداره کل بازرسی استان با آدرس http://qazvin.bazresi.ir با عناوین: «مردم»، «رسانه»، «مدیران دستگاههای اجرایی»، « بازرسان و کارکنان دستگاههای اجرایی» و«پژوهشگران» به کاربران خدمات می دهد.
در بخش خدمات الکترونیک سایت، « سامانه ملـی رسیدگی به شکایات و اعلامات»، «سامانه کشوری نظارت بر معاملات دستگاههای اجرایی» و «سامانه تنقیح قوانین کشــــور» پیش بینی شده تا خدمات بیشتری به کاربران ارائه شود.
در بخش خدمات الکترونیک سایت، « سامانه ملـی رسیدگی به شکایات و اعلامات»، «سامانه کشوری نظارت بر معاملات دستگاههای اجرایی» و «سامانه تنقیح قوانین کشــــور» پیش بینی شده تا خدمات بیشتری به کاربران ارائه شود.
این سایت برای ارائه خدمات مطلوب و راحت تر به مردم استان و تکریم ارباب رجوع راه اندازی شده است.
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