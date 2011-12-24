آلودگی هوای سیستان به 3 برابر حد مجاز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی امیری اظهار داشت: منطقه سیستان به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی در مسیر بادهای موسمی قرار دارد و این امر به دنبال خشکسالی دریاچه هامون در سال‌ های اخیر شرایط بحرانی در منطقه ایجاد کرده است.

وی گفت: حیات سیستان در گرو جاری بودن هیرمند و زنده بودن هامون است و هامون مانند قلبی است که تا کوچک ‌ترین خللی در آن ایجاد می‌ شود سایر بخش‌های دیگر را نیز با بحران مواجه می‌ سازد.

وی افزود: منشا همه گرفتاری‌ های ناشی از ریزگردها و توفان‌ های شن به خشکسالی و خشک شدن بستر رودخانه هیرمند منتهی می‌ شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست زابل بیان داشت: باید با انتخاب حداقل 10 هزار هکتار از قسمت ‌هایی از تالاب هامون به عنوان پایلوت در شرایط اضطراری با هدایت اصولی آب، اکوسیستم موجود در این منطقه را حفظ کرد.

وی گفت: تامین نیروی انسانی برای حفظ تالاب هامون و اکوسیستم آن در شرایط موجود به حدی برای منطقه مهم است که نه تنها از بین بردن ذخایر تالاب را جلوگیری می ‌کند بلکه با توجه به اینکه پوشش گیاهی و اکوسیستم این تالاب دچار استرس و خشکسالی است می‌ تواند از آتش سوزی‌ های احتمالی در منطقه هم جلوگیری کند.

وی افزود: ورودی آبی که از مسیر افغانستان به داخل هامون پوزک و صابوری ایران می ‌ریزد با توجه به رسوباتی که انداخته، باید لایروبی شود تا آب مسیر طبیعی خود را درون تالاب طی کند.

امیری اظهار داشت: دستکاری ‌های خارج از منطق انسان‌ ها هم می ‌تواند به کاهش و یا افزایش استرس تالاب منجر شود.

وی گفت: کانالی که اخیرا توسط هنگ مرزی زابل از نوار نور محمد خان تا چاه‌ نیمه خورمه حفر شده سبب کاهش ورود آب به داخل کشور و در نتیجه باعث ایجاد گردو غبار ناشی از بادهای موسمی در منطقه سیستان می شود.

وی افزود: خاکریزهای چهار متری این کانال توسط بادهای 120 روزه به سمت دریاچه هامون و مناطق مسکونی و زمین های کشاورزی انتقال می یابد.

وی گفت: اجرای مدیریت یکپارچه در داخل دریاچه هامون به منظور حفظ منابع آن و تامین نیروی انسانی برای حفظ و نگهداری از آن و همچنین حمایت دولت از تمام کسانی که حیات آنان بسته به هامون است امری اجتناب ناپذیر در حفظ این اکوسیستم حیاتی در منطقه است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست زابل بیان داشت: در سال‌ های اخیر کمربند سبزی توسط منابع طبیعی، در منطقه ایجاد شده که باید با آبرسانی صحیح و علمی از محل ذخایر طبیعی چاه‌ نیمه ‌ها به صورت دائمی حفظ شود.

وی گفت: در حال حاضر مقیاس ریزگردها از 150 تا 250 پی ‌پی ‌ام در مرز هشدار و از 250 تا 625 در مرز اضطرار است.

وی افزود: وقوع توفان‌ های اخیر شرایط منطقه سیستان را به حدی بحرانی کرد که این رقم به یک هزار و 846 پی‌ پی ‌ام رسید که سه برابر حد بحران است.

امیری اظهار داشت: هر گونه تغییرات بدون تحقیق، بررسی و کار کارشناسی در داخل اکوسیستم تالاب هامون با توجه به شکنندگی و حساسیت زنجیره بهم پیوسته آن می ‌تواند خطرات و لطمات جبران ناپذیری را برای منطقه به وجود آورد.