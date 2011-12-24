5200 کنتور خراب مشترکان آب روستایی همدان تعویض شد

علی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این اقدام در راستای جلوگیری از هدر رفت آب انجام شده است.

بختیاری افزود: کاهش هدررفت آب از مهمترین اهداف این شرکت در سال جهاد اقتصادی است.

وی از اجرای پیمایش ها در روستاهای استان همدان خبر داد و افزود: این پیمایش ها در راستای شناسایی انشعابات غیر مجاز انجام می شود.

بختیاری شناسایی کنتورهای معیوب و تعویض آنها، تغییر کاربری، اشتراک بندی و به دست آوردن اطلاعات به روز از مشترکان را از دیگر اهداف این پیمایش ها عنوان کرد.

سرپرست اداره خدمات و امور مشترکین آبفار همدان گفت: در حال حاضر بیشترین پیشرفت اجرای این طرح در روستاهای شهرستان همدان و بهار مشاهده می شود.

بختیاری یادآور شد: از ابتدای سال جاری تا پایان آبانماه 321 مورد انشعاب غیر مجاز در روستاهای همدان به مجاز تبدیل شده است.

وی گفت: برنامه ریزی ها به نحوی است که تعداد انشعابات غیر مجاز در روستاهای استان همدان به حداقل ممکن کاهش یابد.

بختیاری همچنین از تعویض 51 کنتور معیوب در مدارس روستاهای استان همدان خبر داد.

وی گفت: کنتور معیوب دو مدرسه در شهرستان همدان، 15 مدرسه در شهرستان ملایر، هفت مدرسه در شهرستان نهاوند، چهار مدرسه در شهرستان تویسرکان، چهار مدرسه در شهرستان اسدآباد، یک مدرسه در شهرستان کبودرآهنگ، یک مدرسه در شهرستان بهار، 14 مدرسه در شهرستان رزن و سه مدرسه در شهرستان فامنین تعویض شده است.