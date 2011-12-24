به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت نفت فلات قاره ایران با ارسال نامه ای به خبرگزاری مهر توضیحاتی درباره خبر "خروج لهستان از میدان گازی لاوان" ارائه کرد.

در این نامه آمده است: میدان گازی لاوان که عمدتاً در زیر جزیره لاوان واقع شده، براساس مطالعات و طرح جامع توسعه (MDP) تهیه شده دارای حدود 9.5 تریلیون فوت مکعب گاز (TCF) در جا است.

این میدان توان تولید روزانه 750 میلیون فوت مکعب را داشته که این میزان با مطالعات و حفاری‌های جدید امکان افزایش دارد.

در حال حاضر چهار حلقه چاه حفاری شده در خشکی وجود دارد که برای تأمین گاز مورد نیاز منطقه و در آینده‌ای نزدیک‌، جهت جایگزین شدن گاز بجای گازوئیل پالایشگاه لاوان‌، از یک چاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین با یک شرکت اروپایی مذاکرات مثبت و خوبی انجام شده و منجر به تهیه طرح جامع توسعه شده است که در تمامی مراحل همکاری، فضای مثبت و خوبی حاکم بود.

در راستای حداکثرسازی منافع ملی و ایجاد ارزش افزوده (Value chain) ، احداث مجتمع پتروشیمی در منطقه لاوان برنامه و شرکت سپهرانرژی برای این طرح انتخاب و در مرحله امضا قرارداد هستیم.