سه صنف آلاینده شهر بجنورد در شهرک صنعتی بیدک مستقر می شوند

محمد رضا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در سالهای گذشته 44 هکتار از اراضی منطقه بیدک واقع در غرب شهر بجنورد به منظور خروج صنوف آلاینده از محدوده مسکونی این شهر مشخص و جانمایی شده بود، اظهار داشت: هنوز زیرساختهای خدماتی ( آب، برق، گاز، راه ) در این مکان تکمیل نشده است.

وی تصریح کرد: طی جلساتی که در زمینه خروج صنوف آلاینده از محدوده مسکونی شهری بجنورد برگزار شد، شرکت شهرکهای صنعتی استان به منظور ساماندهی وضعیت این صنوف موافقت کرد تا در مرحله نخست سه صنف آلاینده درب و پنجره سازان، تیرچه بلوک و سازه های بتنی همچنین ادوات کشاورزی به شهرک صنعتی بیدک که برخوردار از خدمات یاد شده است، منتقل شوند.

وی همچنین با تاکید بر این نکته که اجرای این توافق نامه نیاز به برگزاری جلسات هماهنگی دارد، عنوان کرد: برای استقرار این سه صنف آلاینده 25 هکتار از اراضی شهرک صنعتی بیدک جانمایی شده است.

باقری یادآور شد: برای خروج دیگر واحدهای صنوف آلاینده مستقر در محدوده مسکونی شهر بجنورد نیز باید با دیگر سازمانهای اجرای استان رایزنی شود تا به مرور زمان این جابه جایی صورت گیرد.