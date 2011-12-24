حماسه 9 دی برگرفته از حماسه خونین کربلا بود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر بورد بعداز ظهر شنبه در نشست هماهنگی کمیته گرامیداشت نهم دی بر والا شمردن ارزشهای جمهوری اسلامی ایران و آرمانهای شهدا تأکید کرد و اظهار داشت: ملت ایران بر اساس باورهای دینی و برگرفته از خون شهدا دنیا را به نقطه ای تحول عظیم می رسانند.

وی افزود: تاکنون حماسه های زیادی مانند هشت سال دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و ... در کشور ما رخ داده است که حماسه 9 دی نیز یکی از ماندگارترین حماسه ها در تاریخ ایران اسلامی بود که ملت ایران توانستند توطئه های دشمنان را خنثی کنند.

این مسئول با اشاره بصیرت و هوشیاری مقام معظم رهبری در جریان فتنه عنوان کرد: در جریان فتنه تمامی سرویس های اطلاعاتی غرب با سران فتنه همکاری کردند اما ناکام ماندند.

بورد ادامه داد: در واقع هوشیاری مردم باعث به وجود آمدن حماسه 9 دی 88 بود، مردم و ملت ایران قدرت و هوشیاری خود را در این روز به نمایش گذاشتند.

فرماندار شهرستان ملارد یادآور شد: در این زمینه باید مراسم های گرامیداشت در سال جاری و سالهای آینده به نحو مطلوبی برگزار شود.

وی گفت: در واقع در آن زمان سران فتنه در دام مخوف استکبار جهانی افتاده بودند و به دلیل عدم بصیرت دروغ تقلب را مطرح کردند.

این مسئول با اشاره به اینکه انقلاب ایران اسلامی با انقلاب های دیگر کشورها بسیار متفاوت است، اعلام کرد: این مهم ناشی از اقتدار و بصیرت ملت است که باعث خنثی شدن توطئه های دشمنان شد.

بورد اعلام کرد: در واقع حماسه 9 دی قله افتخار در ایران اسلامی معرفی شده، نهم دی تجلی قدرت خدا و حرکتی ماندگار در تاریخ انقلاب است.

فرماندار شهرستان ملارد اظهار داشت: در حال حاضر نظام اسلامی نیازمند نیروهای مخلص و با صداقت است که باید در این زمینه اقدامات لازم انجام شود.

وی افزود: امسال همزمان با فرا رسیدن روز 9 دی برنامه های مختلفی در شهرستان ملارد با همکاری تمامی دستمگاه ها و نهادهای مربوطه برگزار می شود.