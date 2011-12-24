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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

بورد:

حماسه 9 دی برگرفته از حماسه خونین کربلا بود

حماسه 9 دی برگرفته از حماسه خونین کربلا بود

ملارد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ملارد گفت: حماسه 9 دی برگرفته از حماسه خونین کربلا بود که ایمان و اقتدار ملت ایران را به جهانیان نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر بورد بعداز ظهر شنبه در نشست هماهنگی کمیته گرامیداشت نهم دی بر والا شمردن ارزشهای جمهوری اسلامی ایران و آرمانهای شهدا تأکید کرد و اظهار داشت: ملت ایران بر اساس باورهای دینی و برگرفته از خون شهدا دنیا را به نقطه ای تحول عظیم می رسانند.

وی افزود: تاکنون حماسه های زیادی مانند هشت سال دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و ... در کشور ما رخ داده است که حماسه 9 دی نیز یکی از ماندگارترین حماسه ها در تاریخ ایران اسلامی بود که ملت ایران توانستند توطئه های دشمنان را خنثی کنند.

این مسئول با اشاره بصیرت و هوشیاری مقام معظم رهبری در جریان فتنه عنوان کرد: در جریان فتنه تمامی سرویس های اطلاعاتی غرب با سران فتنه همکاری کردند اما ناکام ماندند.

بورد ادامه داد: در واقع هوشیاری مردم باعث به وجود آمدن حماسه 9 دی 88 بود، مردم و ملت ایران قدرت و هوشیاری خود را در این روز به نمایش گذاشتند.

فرماندار شهرستان ملارد یادآور شد: در این زمینه باید مراسم های گرامیداشت در سال جاری و سالهای آینده به نحو مطلوبی برگزار شود.

وی گفت: در واقع در آن زمان سران فتنه در دام مخوف استکبار جهانی افتاده بودند و به دلیل عدم بصیرت دروغ تقلب را مطرح کردند.

این مسئول با اشاره به اینکه انقلاب ایران اسلامی با انقلاب های دیگر کشورها بسیار متفاوت است، اعلام کرد: این مهم ناشی از اقتدار و بصیرت ملت است که باعث خنثی شدن توطئه های دشمنان شد.

بورد اعلام کرد: در واقع حماسه 9 دی قله افتخار در ایران اسلامی معرفی شده، نهم دی تجلی قدرت خدا و حرکتی ماندگار در تاریخ انقلاب است.

فرماندار شهرستان ملارد اظهار داشت: در حال حاضر نظام اسلامی نیازمند نیروهای مخلص و با صداقت است که باید در این زمینه اقدامات لازم انجام شود.

وی افزود: امسال همزمان با فرا رسیدن روز 9 دی برنامه های مختلفی در شهرستان ملارد با همکاری تمامی دستمگاه ها و نهادهای مربوطه برگزار می شود.

کد مطلب 1492091

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