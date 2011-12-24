رئیس ستاد انتخابات تهران اولین روز ثبت نام داوطلبان مجلس را تشریح کرد

به گزارش خبرنگار مهر،سعید احمدی شهرکی عصر امروز در فرمانداری تهران در جمع خبرنگاران ضمن تشکر از حضور خبرنگاران برای پوشش اخبار انتخابات مجلس نهم گفت: بنده از صبح در این مکان حضور داشتم و از نزدیک شاهد فعالیت خبرنگاران بودم و باید از این زحمات تشکر کنم.

وی گفت: از صبح امروز 14 نفر در وزارت کشور و 11 نفر در فرمانداری تهران برای حضور در انتخابات مجلس نهم ثبت نام کرده اند که یک نفر روحانی و دو نفر از بانوان بودند.

شهرکی همچنین گفت: مدارک برخی از داوطلبین ناقص بود و بنا شد مدارک خود را به زودی به فرمانداری ارائه دهند تا نحوه ثبت نام آنها نیز قطعی شود.

این مقام مسئول در فرمانداری تصریح کرد: مدارک داوطلبین باید کامل باشد و امروز افرادی به فرمانداری مراجعه کردند اما مدارک تحصیلی آنها کامل نبود براین اساس از داوطلبین درخواست می کنیم تمامی مدارک تحصیلی خود را برای ثبت نام همراه داشته باشند و به اطلاعیه های وزرات کشور توجه کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد زمان ثبت نام از داوطلبین انتخابات تمدید شود اظهار داشت: این بستگی به وزارت کشور دارد اما تا زمانی که داوطلبی درفرمانداری حضور دارد ما از آن ثبت نام می کنیم.