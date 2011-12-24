به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دنیزلی در نشست خبری عصر امروز شنبه باشگاه پرسپولیس که در هتل آزادی تهران برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: می‌دانم ایرانی‌ها، طرفداران فوتبال و خصوصا هواداران پرسپولیس که به ورزشگاه می‌آیند من را دوست دارند، ضمن اینکه بعضی از بازیکنان که در تیم حضور دارند در زمان من هم بودند ولی بعضی‌ها که نبودند را نیز می‌شناسم.

وی ادامه داد: روندی که پرسپولیس در نیم فصل اول داشت برای هیچکس رضایتبخش نبود به همین دلیل در مرحله اول می‌خواهیم این روند را عوض کنیم و بعد از آن مطمئن باشید که خیلی چیزها را تغییر داده و نتایج خوبی کسب خواهیم کرد.

سرمربی جدید پرسپولیس در خصوص مبلغ قراردادش با بیان این جمله "دفعه اول که به ایران آمدم این اتفاق تصادفی بود ولی این تصادف یک دوست داشتن متقابل بزرگ را ایجاد کرد"، اظهار داشت: قطعا رقم قراردادم که بسته شده و در فدراسیون فوتبال ثبت می‌شود، تحت پوشش رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: به خاطر اینکه نه فقط شما بلکه همه شهروندان ایران بدانند باید بگویم مبلغ قراردادم مقابل مبالغی که در کشور ترکیه بابت عقد قرارداد می‌گرفتم پایین‌تر و متفاوت‌تر است، اینکه مردم و طرفداران من را دوست دارند ارزش مادی ندارد که بخواهم برایش مبلغ بگذارم.

دنیزلی با بیان اینکه "شما خیلی کنجکاو هستید و تنها این را می‌توانم بگویم که پول دریافتی‌ام از پرسپولیس با مبلغ قراردادم با شبکه تلویزیونی ترکیه از نظر رقم تفاوتی ندارد"، تاکید کرد: بعضی چیزها ارزش مادی ندارد و بعضی مسائل را واقعا باید از دریچه معنوی نگاه کرد.

وی در این خصوص اضافه کرد: من یک زمان بین تیم ملی ترکیه و یک تیم دسته دومی تیم دسته دومی را انتخاب کردم، زیرا چیزی که برایم مهم است این است که کجا خوشحال و خوشبخت باشم، ممکن است در تهران، لندن و یا روستایی در شمال دنیا این اتفاق برایم بیفتد.

دنیزلی صحبتهایش را اینگونه ادامه داد: برای من مهم است که خواسته شوم و مرا دوست بدارند، ضمن اینکه زحمات رویانیان همواره در رفتارهای آنها هیچگونه جواب مادی ندارد. قسمت مالی در هرجایی می تواند رخ دهد اما باز هم می‌گویم برای من مهم است که من را بخواهند و دوستم داشته باشند.

وی همچنین تاکید کرد: من باید جواب محبتهای دوستان را می‌دادم، ضمن اینکه سفیر محترم ایران در ترکیه پنج یا شش بار با من تماس گرفت و باید پاسخ ایشان را می‌دادم. نمی‌توانستم این محبتها و درخواستها را بی پاسخ بگذارم و به شوق و علاقه هواداران فوتبال بی تفاوت باشم.

دنیزلی در پایان این نشست در مواجهه با خبرنگاران تصویری گفت: من خسته‌ام از صبح حرف زده‌ام و اجازه بدهید، دفعه آینده صحبتهایم را بیان کنم.