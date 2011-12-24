جشنواره منطقه ای هنرهای تجسمی در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مطهری فر اظهارداشت: اولین جشنواره هنرهای تجسمی منطقه ای دفاع مقدس با مشارکت اداره های کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با هدف اشاعه و گسترش فرهنگ پایداری و مقاومت و نهادیه کردن فرهنگ ایثار و شهادت برگزار می شود.

وی بیان کرد: این جشنواره با حضور هنرمندان هنرهای تجسمی استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان و گلستان در بیرجند برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره با موضوعات ایثار و شهادت، مقاومت و پایداری، سرداران شهید، وصیت نامه شهداء و همچنین جستجوی یادگارها و ارزش های دفاع مقدس، نقش زنان در دفاع مقدس و فتح خرمشهر در استان برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این جشنواره در بخش های نقاشی، نقاشخط، حجم،گرافیک(طراحی پوستر)، خوشنویسی نستعلیق (شکسته و نستعلیق) برگزار می شود.

مطهری فر اظهارکرد: در هر رشته از صاحبان سه اثر برتر تجلیل خواهد شد و هنرمندان شرکت کننده در رشته حجم در کارگاه چهار روزه به تولید آثار خود می پردازند.

به گفته وی، آثار برگزیده در نمایشگاهی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت و داوری آثار ارسالی در هر بخش توسط داوران استانی و کشوری و در مجموع توسط 18 داور انجام خواهد شد.

مطهری فر عنوان کرد: در بخشهای نقاشی، خوشنویسی و نقاشی خط و گراقیک به نفر اول این بخش تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ هشت میلیون ریال و به نفر دوم لوح تقدیر و مبلغ شش میلیون ریال و به نفر سوم نیز لوح تقدیر و مبلغ چهار میلیون ریال اهداء خواهد شد.

وی گفت: در بخش حجم نیز به نفر اول این بخش تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 12 میلیون ریال و به نفر دوم لوح تقدیر و مبلغ 10 میلیون ریال و به نفر سوم نیز لوح تقدیر و مبلغ هشت میلیون ریال اهداء خواهد شد.