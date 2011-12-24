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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۷

دوربین های کنترل ترافیک جاده ای محور نیر - سراب راه اندازی شد

دوربین های کنترل ترافیک جاده ای محور نیر - سراب راه اندازی شد

نیر - خبرگزاری مهر: دوربین های کنترل ترافیک جاده ای شهرستان نیر با حضور مسئولان استانی و جمعی از اهالی این شهرستان در گردنه صائین به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل بعد از ظهر شنبه، در جریان افتتاح این دوربین ها اظهار کرد: در محور اردبیل - نیر-  سراب چهار دوربین فعال است که در نقاط حادثه خیز و برفگیر این منطقه نصب شده است.

علی رحمتی عنوان کرد: استان اردبیل مجهز به 35 سایت نظارت تصویری و دوربین های کنترل جاده ای است و در آینده نزدیک دو دوربین دیگر در جاده جدید اردبیل - سرچم نیز نصب می شود.

وی مدیریت ترافیک جاده ها برای کاهش سوانح و حوادث جاده ای را از اهداف استفاده از این دوربینها عنوان کرد.

این مسئول از مجهز شدن اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل به استودیوی خبری، خبر داد و افزود: از این پس شهروندان به راحتی در جریان وضعیت جاده های استان قرار می گیرند.

رحمتی عنوان کرد: برای 35 دوربین کنترل جاده و استودیوی خبر ترافیک در مجموع 18 میلیارد ریال هزینه شده است.

کد مطلب 1492095

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