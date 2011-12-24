نمایش "رویای تفتیده" از خراسان جنوبی به تئاتر فجر راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش به نویسندگی حسین ابراهیمی و کارگردانی امین سالاری و رضا عباسی به عنوان نماینده خراسان جنوبی چندی پیش در جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت کشور حضور پیدا کرد و مقام بهترین بازیگر خردسال را با بازی مائده علی آبادی دختر بچه هشت ساله از آن خود کرد.

اکنون نیز این نمایش با دعوت مسئولان برگزاری تئاتر فجر به بخش مروری بر آثار این جشنواره راه پیدا کرده و برای اجرا به جشنواره تئاتر کشور تونس معرفی شده است.

امین سالاری و رضا عباسی کارگردانان این نمایش هر دو از فعالان غیر بومی عرصه نمایش استان و دانش آموخته رشته کارگردانی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی فردوس هستند.

این هنرمندان با همکاری هنرمندان بومی نمایش بیرجند و با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان موفق به تولید این اثر و حضور در جشنواره های مختلف به عنوان نماینده خراسان جنوبی شده اند.