ارائه الکترونیکی بخشی از خدمات اداره موسسات کارآموزی آزاد فنی و حرفه ای البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره موسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز، بخشی از فعالیتهای خود را از طریق پست الکترونیک انجام خواهد داد.

این امر در راستای کاهش مراجعات و تسریع در پاسخگویی به مراجعان انجام می شود و از برنامه های مهم اداره کل فنی و حرفه ای استان البرز محسوب می شود.

بنابر اعلام کارشناسان، آموزشگاه های تابعه این اداره کل که در زمینه آموزشهای بخش صنعت، فن آوری اطلاعات و امور مالی و بازرگانی فعالیت دارند، می توانند از این امر بهره مند شوند.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته، اینگونه آموزشگاه ها از این پس می توانند درخواستهای خود را از طریق پست الکترونیک ارسال و پیگیری کنند.

تعداد231 آموزشگاه در سطح استان البرز مشغول ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای در زمینه صنعت، فناوری اطلاعات و امور مالی و بازرگانی هستند.