شش هزار و 600 میلیارد ریال به ساخت خانه های روستایی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش در حاشیه راه اندازی طرح های مسکونی، در گفتگو با خبرنگاران افزود: در کنار این اعتبارات که به توسعه مسکن سازی برای محرومین، هشت درصد از اعتبارات استانی نیز برای اجرای طرح های بهسازی روستاها اختصاص یافته است.

وی گفت: بر همین اساس، تا پایان امسال باید یک میلیون و 600 هزار واحد عقد قرارداد شود که 200 هزار واحد آن مربوط به سال جاری ساخته می شود.

تابش گفت: امسال برای ساخت حدود یک میلیون و 300 هزار واحد با بانک های عامل عقد قرارداد می شود.

وی سهم استان مرکزی از این تعداد، را 32 هزار واحد اعلام کرد.

وام مسکن روستایی افزایش یافت

تابش در ادامه از افزایش وام مسکن روستایی خبر داد و گفت: وام مسکن روستایی از 100 میلیوون ریال به 125 میلیون ریال افزایش یافت.

وی این افزایش را باعث رونق بیشتر ساخت مسکن در روستاها دانست.



