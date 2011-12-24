نشست بین المللی "بانوی برگزیده ادیان آسمانی" در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طیبه حقیقت جو اظهار داشت: طی اطلاعیه دفتر مدیرکل امور امور بانوان و خانواده استانداری البرز مبنی بر اجرای ماده 28 بیانیه تهران مصوب سومین اجلاس وزرای امور زنان کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی توسط دبیرخانه ایرانی این اجلاس، مقرر شد که نشست مذکور برگزار شود.

وی افزود: در این نشست تمامی اندیشمندان و صاحب نظران و نویسندگان کتب و مقالات در این حوزه و علاقه مندان به مشارکت می توانند شرکت کنند.



این مسئول عنوان کرد: تبیین الگوی فردی بانوان ادیان آسمانی با شاخصه هایی نظیر صبر و ایمان، تبیین الگوی خانوادگی بانوان ادیان آسمانی بر مبنای محبت و آرامش، تبیین الگوی اجتماعی بانوان ادیان آسمانی با شاخصه هایی نظیر معرفت و مجاهدت و خویشتنداری از جمله اهداف برگزاری این نشست است.



حقیقت جو ادامه داد: تبیین شاخص های فردی، خانوادگی و اجتماعی نیز از جمله محورها و سرفصل های همایش بانوان برجسته ادیان آسمانی است.



مشاور شهردار و مسئول امور بانوان شهرداری کرج یادآور شد: علاقه مندان تا 15 دی ماه سال جاری فرصت دارند تا مقالات خود را به دبیرخانه این همایش واقع در تهران، خیابان فلسطین، کوچه شمشاد، پلاک 9 طبقه سوم ارسال کنند.



وی با اشاره به اینکه مقالات ارائه شده به دبیرخانه این نشست در قالب یک مجموعه به چاپ می رسد، اعلام کرد: همکاران شهرداری با مراجعه به واحد امور بانوان و عموم نخبگان و اندیشمندان با مراجعه به دفتر اداره کل امور خانواده و بانوان استانداری البرز می توانند با ارسال مقاله در این همایش شرکت کنند.