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۳ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۴۲

آیت الله محمدی:

حذف نامه نگاری های اداری در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان موثر است

حذف نامه نگاری های اداری در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان موثر است

همدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان گفت: حذف نامه نگاری های اضافی ارائه خدمات مطلوب به شهروندان را سرعت می بخشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی در پنجاهمین جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان اظهار داشت: هر گاه مشکلی از مشکلات فرد گرفتار باز شود قلب رسول اکرم(ص) شاد و خداوند متعال راضی می شود.

وی با بیان اینکه تورم و بورکراسی اداری مردم را آزار می دهد، گفت: خدمت به مردم بدون در نظر گرفتن رضای خداوند شرک است.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه همدان در رابطه با برنامه های آموزش‌های شهروندی نیز گفت: در هر زمینه نیاز به آموزش شهروندی در جامعه احساس می شود.

وی همچنین تهیه برنامه های تلویزیونی و رادیویی در راستای آموزش شهروندی و فرهنگسازی در این زمینه را از نیازهای امروز جامعه برشمرد.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه گفت: شهرداری با دارا بودن وظایف متعدد در قالب های گوناگون، یکی از بزرگترین نهادهای مردمی در راستای خدمت رسانی به شهروندان به شمار می آید.

فاطمه باغبان بهار با بیان اینکه خدمات شهری ارتباطی تنگاتنگ و مستقیم با زندگی اقشار مختلف جوامع شهری دارد، گفت: سهم عمده ای از میزان رضایتمندی شهروندان از مدیریت شهری مشروط به خدمات دهی مطلوب شهرداری ها به ویژه در حوزه خدمات شهری است.

وی یادآور شد: ارتقا سطح خدمات رسانی به مردم در زمینه خدمات شهری مستلزم ارائه و اتخاذ راهکارهای مناسب برای بهره گیری از نیروی انسانی با تقوا و مومن و بهره گیری از جدید ترین دانش فنی و تخصصی است.

کد مطلب 1492105

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