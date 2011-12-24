به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان در مورد جذب بازیکنان جدید و اسامی که این روزها در رسانه‌ها مطرح می‌شود، ضمن بیان مطلب فوق افزود: اسم گذاشتن روی بازیکنان درست نیست، اینکه ما در حال پیگیری برای عقد قرارداد با برخی بازیکنان هستیم درست است. با این حال تا زمانی که چیزی قطعی نشده نام آن را اعلام نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه جذب بازیکن ایرلندی که اصالت آفریقایی دارد، قطعی شده ادامه داد: وی در 36 بازی 22 گل‌زده، قد و قامت مناسب و اراده خوبی هم دارد. این بازیکن در تست پزشکی نمره قبولی گرفت و در نهایت با وی قرارداد امضا کردیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: از این لحظه به بعد مربی تیم دنیزلی است و ما نمی‌توانیم دیگر در خصوص جذب بازیکن دخالت کنیم. تا الان فعالیتهای ما قابل پوشش و توجیه بود اما از این به بعد دنیزلی در خصوص جذب بازیکنان اظهارنظر می‌کند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ادامه داد: باشگاه جدیدا روشهایی برای ارتباط با هواداران در نظر گرفته است، ما روشهای گذشته را تایید نمی‌کنیم و نماینده‌ای تحت عنوان لیدر نداریم.

رویانیان در پایان گفت: سامانه هواداری از مدتی پیش راه اندازی شده و تا الان 460 هزار نفر به صورت رسمی در این سامانه ثبت نام کرده‌اند. این ثبت نام‌ها دائما در حال افزایش است و امیدوارم برای دهه فجر که جشنواره بزرگی داریم هواداران میلیونی ثبت نام کنند تا با قرعه کشی جوایز ارزنده‌ای به آنها اعطا کنیم.