عملیات آبرسانی به جنوب شرق تهران از طریق سد ماملو

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات اجرایی آبرسانی به مناطق جنوب شرق استان تهران و پاکدشت از طریق سد ماملو و انتقال آب این سد به تصفیه خانه هفتم تهران با حضور مجید نامجو، وزیر نیرو آغاز شد.

وزیر نیرو اظهار داشت: تصفیه‌خانه هفتم حدود 30 میلیون متر مکعب آبی را که به منطقه جنوب ‌‌شرق تهران تخصیص داده شده را تصفیه می‌کند و تقریبا رینگ تهران را کامل می‌کند.

نامجو درباره میزان سهم آب شهرستان های پاکدشت و ورامین از آب سد ماملو، افزود: قبلا راجع به حقابه‌ها طوری تدبیر و برنامه‌ریزی شده که سهم مردم مناطق جنوب شرقی استان تهران تامین خواهد شد. البته به طور کلی در خصوص بحث آبگیری سد ماملو مشکلاتی از جمله نبود جاده مناسب وجود داشت.

وی همچنین درباره انتقال پساب به زمین های زراعتی جنوب شرق تهران به ویژه ورامین و پاکدشت، بیان داشت: تصفیه‌خانه جنوب تهران با اعتبارات بانک جهانی و اعتبارات داخلی تقریبا کامل شده است اما برای امکان انتقال پساب به این مناطق، باید طراحی جدیدی صورت گیرد.

محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران نیز در این مراسم از بهره برداری تصفیه‌خانه 190 میلیون مترمکعبی هفتم تهران تا مهرماه سال آینده خبر داد و گفت: 30 میلیون متر مکعب از این آب برای آبرسانی به جنوب شرق و پاکدشت در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران اظهار داشت: برای اینکه بتوان این حجم آب را انتقال داد به 23 کیلومتر خط لوله نیاز است که در آبفای جنوب شرق حدود 6 کیلومتر آن اجرا شد. اعتبار ساخت 5/3 کیلومتر دیگر از این خط انتقال در قرارداد امسال لحاظ شده و حدود 53 میلیارد ریال هم صرف خرید لوله‌های آن شده است.