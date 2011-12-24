به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست خبری مصطفی دنیزلی، سرمربی جدید پرسپولیس با 12 دقیقه تاخیر از ساعت 4:12 در سالن کنفرانس هتل آزادی برگزار شد که در این نشست بیش از 100 خبرنگار و عکاس حضور داشتند. حواشی این نشست خبری در زیر می‌آید:

* دنیزلی در زمان ورود به سالن برگزاری نشست پس از مواجهه با عکاسان بسیاری که به استقبالش آمده بودند بسیار تعجب کرد. در این هنگام مسئولان سعی داشتند که با نشاندن عکاسان به این جلسه نظم بدهند و نشست آغاز شود که وقوع این اتفاق دقایقی طول کشید.

* مصطفی دنیزلی پس از بازگشت به ایران پس از چهار سال همچنان برخی از خبرنگاران را می‌شناخت و با آنها احوالپرسی کرد.

* این نشست ابتدا قرار بود یک ساعت طول بکشد که پس از دو، سه سوال و با درخواست رویانیان به پایان رسید. مدیرعامل پرسپولیس اظهارداشت: دنیزلی خسته است و در نشست خبری دیگری پاسخ همه را می‌دهد.

* مراسم قرعه کشی و اهدای یک دستگاه خودرو و 12 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات توسط دنیزلی، رویانیان و زارع برگزار شد که در این بین فردی با شماره 5**93 29 0912 برنده خوش شانس این خودرو بود.

* دنیزلی در زمان اعلام شماره برنده خودرو اعلام کرد که من در زمان دبستان شماره‌ام 152 بود و به همین دلیل از بین حدود 463 هزار شماره این شماره را انتخاب کردم.

* سردار رویانیان در انتخاب شماره 72001 تا 108000 به اشتباه شماره 110000 را اعلام کرد که با تذکر مجری برنامه وی شماره‌اش را تصحیح کرد.

* در پایان این مراسم گزارشگران شبکه‌های مختلف با خبرنگاران در خصوص حضور دنیزلی و اتفاقاتی که قرار است در مجمع فدراسیون فوتبال روز یکشنبه رخ دهد، صحبت می‌کردند.

* ساعتی پس از پایان مراسم دنیزلی به همراه همسرش برای صرف شام به محوطه لابی هتل آمدند که در این هنگام چند نفر از دوستان سرمربی جدید پرسپولیس که در ایران زندگی می‌کنند برای ملاقات با وی وارد هتل شدند.

* در هنگام برگزاری این نشست عکاسان قصد داشتند از پشت سر از دنیزلی عکس بیندازند که این مسئله با برخورد زشت مسئول سالن و ناراحتی عکاسان همراه شد که رضا ریاضتی با حضور به موقع به این مسئله پایان داد تا اتفاق خاصی در نشست خبری پرسپولیس رخ ندهد.