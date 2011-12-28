سپر موشکی؛اختلافی که حل نشد/ پرده برداری از نشستی دیگر در شیکاگو

ساعت 9 صبح چهارشنبه هفتم دسامبر(16 آذر) عازم مقر ناتو شدیم. پس از گذراندن مراحل بازرسی امنیتی به سالنی ویژه خبرنگاران رفتیم. قرار شد خبرنگاران در نشست وزیران امور خارجه از طریق تلویزیون ناتو اخبار آن را پوشش دهند.



نخستین موضوع این نشست که بعد از ظهر برگزار می شد بررسی مسائل کوزوو بود، دو موضوع بعدی نیز که در نشست پنج شنبه مطرح می شد ادامه مذاکرات در شورای ناتو- روسیه و بررسی اقدامات ناتو در افغانستان بود.

در این فاصله برای گروه ما متشکل از خبرنگاران افغان، پاکستانی و ایرانی برنامه دیدار با چند نفر از مطلعان و مسئولان امور اجرایی ناتو در جنگ افغانستان ترتیب داده شده بود. هر دیدار حدود یک ساعت به طول انجامید و این افراد در مورد وضعیت افغانستان مطالبی را عنوان کرده و بیشتر به سوالات خبرنگاران در این مورد پاسخ دادند. این برنامه ها تا ظهر و بعد از صرف ناهار تا بعدازظهر ادامه یافت.

نشست وزیران امور خارجه ناتو ساعت 15:30 به وقت بروکسل آغاز شد. در ابتدا "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل ناتو به ایراد سخن پرداخت که از طریق تلویزیون ناتو پخش شد و سپس نوبت به بررسی مسائل کوزوو رسید. در پایان هم راسموسن در کنفرانسی مطبوعاتی به بیان دستاوردهای این نشست و پاسخ به برخی سوالات خبرنگاران پرداخت. اخبار این نشست جذابیتی برای گروه ما نداشت، به همین دلیل کمی زودتر از موعد آنجا را ترک کرده و پس از گردشی کوتاه در مرکز شهر در آن هوای سرد شب به هتل بازگشتیم.

پنج شنبه هشتم دسامبر (17 آذر) آخرین روز حضور ما در بروکسل بود. ساعت 8 صبح در مقر ناتو بودیم و نیم ساعت بعد نیز نشست ناتو- روسیه آغاز شد. این نشست که بیشتر به موضوع عضویت روسیه در ناتو و همکاریهای دو جانبه می پرداخت، حدود دو ساعت طول کشید.



راسموسن دبیرکل ناتو نخستین کسی بود که در کنفرانس مطبوعاتی در مورد نتایج نشست مذکور سخن گفت، وی این نشست را مثبت ارزیابی کرده و از ادامه همکاری های ناتو و روسیه به ویژه در بحث سپر دفاع موشکی سخن گفت و سپس به برخی سوالات پاسخ داد. هر چند به نظر می رسید همه خبرنگاران حاضر حق سوال دارند اما تلاش ما برای طرح پرسش از وی در این نشست به جایی نرسید چرا که سخنگوی وی تنها به نمایندگان چند رسانه مشخص اجازه این کار را داد و بعد هم کنفرانس به پایان رسید.

کنفرانس خبری بعدی مربوط به "سرگئی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه بود. وی با سخنگوی خودش پشت تریبون رفت و سخنان خود را به روسی بیان کرد، ما هم برای فهمیدن این مطالب ناچار به استفاده از گوشی های ترجمه شدیم. لحن کلام و مضمون صحبتهای لاوروف نشان می داد اختلافات موجود بین روسیه و ناتو در بحث سپر موشکی همچنان لاینحل باقی مانده است. وی همچنین به انتقاد از عملکرد ناتو در لیبی پرداخته و در مورد تکرار این اقدام در مورد سوریه هشدار داد. این سخنان مغایر با مطالبی بود که دقایقی پیش از زبان راسموسن شنیده بودیم.

نوبت به طرح سوال از وزیر خارجه روسیه رسید. نخستین انتخاب سخنگوی لاوروف خبرنگار اینترفکس بود که سوالش را به زبان روسی پرسید. به نظر می رسید تنها خبرنگاران آشنا به زبان روسی حق سوال کردن دارند و این در حالی بود که هیچکدام از ما به جز همسفر قزاقمان روسی نمی دانستیم. با این حال به وی نیز این فرصت داده نشد. در نهایت کنفرانس خبری لاوروف نیز پس از پاسخ به دو سوال دیگر پایان یافت و ما تنها به مخابره مفاد صحبتهای وی و پاسخش به سوالات دیگر خبرنگاران بسنده کردیم.

نشست بررسی مسائل افغانستان ساعت10:30 برگزار شد. قرار بود نتیجه این نشست ساعت 12:40 طی کنفرانس مطبوعاتی دبیرکل ناتو اعلام شود. حدود نیم ساعت به موعد این کنفرانس باقی بود که مطلع شدیم وزیر خارجه آلمان نشستی با خبرنگاران رسانه های این کشور برگزار می کند من و یکی دیگر از دوستان که زبان می دانستیم اجازه حضور در این نشست را یافتیم. وستروله نیز در سخنان خود از همکاری نزدیک روسیه و ناتو و علایق و نگرانی های مشترک آنها سخن گفت و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

بالاخره تلاشهای ما نیز به نتیجه رسید و من توانستم سوالی را از وزیر خارجه آلمان در مورد سپر موشکی و لزوم استقرار آن در شرق اروپا بپرسم. وستروله پاسخی کلی به این سوال داده و در ادامه نیز از لزوم مذاکره کشورهای غربی با ایران در مورد مسئله هسته ای و فرصت خوب موجود برای این کار سخن گفت. فرصتی نداشتیم و باید پوشش کنفرانس خبری پایان نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو به سالن اصلی بازمی گشتیم.





راسموسن بار دیگر با سخنگوی خود در صحنه حاضر شد و به تکرار سخنانی در مورد افغانستان پرداخت که در کنفرانس بن مورد اشاره قرار گرفته بود، بعد هم روال پیشین سخنرانی و پرسش و پاسخ را برگزار کرد. بعد ازچند دقیقه "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا با سخنگوی خود پشت تریبون قرار گرفت و به سخنرانی پرداخت. از صحبتهای وی می شد فهمید که اختلافات با روسیه بر سر سپر موشکی آنگونه که در ظاهر نشان داده می شود، بی اهمیت نیست. کلینتون با اعلام علاقه مندی ناتو برای همکاری با روسیه در این زمینه مدعی شد این طرح تهدیدی برای روسیه نبوده و هدف آن مقابله با تهدیدهایی است که از سوی برخی کشورها از جمله ایران احساس می شود. هر چند قبول این استدلال حتی برای اعضای ناتو که موظف به همکاری در زمینه سپر موشکی با آمریکا بودند، دشوار به نظر می رسید.

بعد از این سخنان نوبت به پرده برداری از لوگوی نشست آتی سران ناتو در شیکاگو رسید که قرار بود سال آینده برگزار شود. کلینتون که خودش اهل شیکاگو است پس از کمی تعریف و تمجید از این شهر، آمادگی رئیس جمهوری آمریکا برای میزبانی سران ناتو را اعلام کرد. وی پس از پاسخگویی به چند سوال خبرنگاران از سالن خارج شد. موضوع جالب برای خبرنگاران حضور کلینتون در مرکز خرید بخش رسانه ها بود که برای دقایقی توجه همه را به خود جلب کرد.

ایستگاه آخر؛ فرودگاه بروکسل

نشست دو روزه وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو به پایان رسیده بود و ما باید پس از صرف ناهار مقر را ترک کرده و به هتل بازمی گشتیم، این آخرین حضور ما در هتل بود چرا که سفرمان به انتهای خود رسیده بود. از آنجا که مسیر بازگشت من با بقیه دوستان تفاوت داشت باید زودتر از بقیه راه می افتادم. ساعتی بعد پس از خداحافظی با دوستان در لابی هتل، به سمت فرودگاه بروکسل حرکت کردم، فرودگاه آتاترک استانبول و بعد فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تهران مقصد نهایی بود.

در پایان باید از برنامه ریزی دقیق، مهمان نوازی و برخورد خوب ترتیب دهندگان، مجریان و راهنماهایمان که موجب شد سفر بدون دغدغه و تجربه باارزشی داشته باشیم، قدردانی کنم.

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تهیه و تنظیم: فریدون ناعمی