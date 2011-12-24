اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیم منتخب کشتی فرنگی ایران در رقابت‌های بین‌المللی جام وهبی امره ترکیه شرکت می‌کند، احتمال اعزام کشتی گیر قمی نیز به این رقابت ها وجود دارد.



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کشتی، محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی قصد دارد تیمی منتخب از نفرات حاضر در اردوی تیم ملی را راهی این جام بین‌المللی کند تا علاوه بر شناخت از برخی نفرات بعضی از کشتی‌گیران جوان هم میدان ببینند که در این بین احتمال دارد هادی علیزاده پورنیا کشتی گیر وزن 74 کیلوگرم کشتی فرنگی قم نیز همراه با تیم ملی اعزام شود.



رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام وهبی امره بعنوان مرحله اول رقابت‌های جایزه بزرگ فیلا روزهای هشت و نهم بهمن ماه در شهر استانبول برگزار می‌شود، ضمن اینکه هادی علیزاده پورنیا در کنار تمام فرنگی کاران ملی پوش در حال حاضر در اردوی خانه کشتی حضور دارد.



مصاف صبای قم با تراکتور سازی تبریز در روز 16 دی



بازی آینده تیم فوتبال صبای قم در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور مقابل تیم تراکتور سازی تبریز برگزار خواهد شد.



با توجه به اینکه ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به دلیل تعطیلات نیم فصل یازدهمین دوره این رقابت ها تا روز شانزدهم دی ماه تعطیل است، دیدارهای هفته نخست از دور برگشت یا هفته هجدهم این مسابقات از روز پانزدهم دی آغاز می‌شود اما تیم فوتبال صبای قم در روز شانزدهم دی در دیداری خانگی مقابل تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز به میدان خواهد رفت که این دیدار از ساعت 15 روز جمعه شانزدهم دی در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار می شود.



صبای قم در آخرین مسابقه خود در هفته هفدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس در دیداری خانگی در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم مقابل تیم فجر شهید سپاسی شیراز به تساوی یک بر یک دست یافت تا با 29 امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی قرار بگیرد.



گلزنی فوتسالیست قمی بعد از 9 هفته دوری برای صبای قم



ملی پوش گلزن تیم فوتسال صبای قم در دیدار مقابل تیم فوتسال میثاق تهران بعد از 9 هفته دوری از میادین موفق به گلزنی شد.



در مصاف تیم‌های فوتسال صبای قم و میثاق تهران که از هفته شانزدهم مسابقات سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در سالن اختصاصی تیم فوتسال میثاق برگزار شد، صبا با نتیجه پنج بر سه میزبان خود را شکست داد که در این دیدار سعید تقی زاده بعد از 9 هفته دوری از میادین به ترکیب تیمش بازگشت و سه گل برای صبا به ثمر رساند تا نقش ارزنده ای در پیروزی صبای قم در این دیدار خارج از خانه لیگ برتر داشته باشد.



این گل ها سبب شد تا سعید تقی زاده همچنان یکی از برترین گلزنان تیم فوتسال صبای قم در سیزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور باشد.

