8 میلیارد ریال برای بهسازی محلات اردبیل اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری بعد از ظهر شنبه در جریان بازدید از سکونتگاههای غیر رسمی حاشیه شهر شمال غربی اردبیل، اظهار کرد: این مبلغ در مرحله اول برای بهسازی محلات "محمود آباد"، "میراشرف" ،" اسلام آباد" و تکمیل تعدادی از مساجد این محلات صرف می شود.

وی نقش نمایندگان مردم اردبیل را در جذب اعتبارات بهتر برای آبادانی شهر به ویژه محلات محروم مهم دانست.

شهردار اردبیل با اشاره به گسترش شهر اردبیل در طول 15 سال اخیر عنوان کرد: خدمات شهری در اردبیل همپای گسترش شهر افزایش نیافته است.

بدری با بیان اینکه اردبیل با افزایش مهاجرت روستائیان مواجه است، افزود: این امر سبب تلنبار شدن انبوهی از کاستی های خدمات رسانی در شهر اردبیل شده است.

این مسئول از ارائه خدمات متنوع در شهرداری خبر داد و اظهار کرد: خدمات و وظایف شهرداری بسیار گسترده و متنوع است و در صورت عدم همکاری عموم مردم و دستگاههای مختلف ارائه این خدمات به مردم امکان پذیر نیست.



