ظرفیت جامعه برای آموزش و ترویج نماز مورد استفاده قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم آقابابایی عصر شنبه در جلسه ستاد اقامه نماز استان زنجان با بیان اینکه فلسفه وجودی این ستاد، احیاء و اقامه نماز در هر شرایطی است افزود: در حال حاضر 20 سال از تشکیل این نهاد خودجوش می‌گذرد و با بررسی این سال‌ها این نتیجه به دست می‌آید که مجموعه دست‌اندرکاران نظام همواره برای زنده نگه داشتن فریضه نماز، اراده داشته‌اند.

وی به اهمیت توسعه، ترویج و تعمیق نماز در جامعه اشاره کرد و ادامه داد: خانواده ها در نهادینه کردن فرهنگ نماز در میان جوانان و نوجوانان نقش بسزایی دارند.



آقابابایی با بیان اینکه وظیفه مردم زنجان به عنوان اهالی پایتخت شور و شعور حسینی زنده نگاه داشتن نماز و ایجاد فضاهای مورد نیاز برای نهادینه سازی این ارزش دینی در جامعه است، افزود: امروز ملت ایران بعنوان پرچم داران تشیع باید علاوه بر نهادینه سازی فرهنگ نماز در داخل، به توسعه و اشاعه اهمیت و جایگاه این ارزش در فرهنگ حسینی در کشورهای خارجی بپردازند.

وی با اشاره به تلاش‌های فراوانی که در حوزه فرهنگ نماز صورت گرفته است، افزود: ستاد اقامه نماز تاکنون نزدیک به 800 عنوان کتاب در خصوص نماز منتشر کرده است.

آقابابایی نقش ستاد اقامه نماز را هماهنگی و ایجاد زمینه برای اقامه نماز عنوان کرد و گفت: اگر چه اعتبار و نیروی انسانی این ستاد محدود است و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد، ولی باید با امید به سمت جلو حرکت کنیم.

معاون پشتیبانی ستاد اقامه نماز کشور، با بیان اینکه امروز جوانان ما از همه جوانب محاصره فرهنگی شده‌ه اند افزود: زیباسازی مساجد و نمازخانه‌ها می‌تواند باعث جذب جوانان و حضور پررنگ‌تر آنان در این فضاهای معنوی شود.

آقابابایی با اشاره به برگزاری جشنواره "نویسندگان جوان و جوانان نویسنده"توسط ستاد اقامه نماز ادامه داد: از این طریق حدود 3 هزار جوان و نوجوان جذب شده و در خصوص نماز، قلم‌فرسایی کرده‌اند.

وی پیشنهاد داد جشنواره‌ای با عنوان نماز و عاشورا با بخش‌های مختلفی از جمله شعر، مقاله و نقاشی از سال آینده در زنجان برگزار شود

وی، برلزوم توسعه و اشاعه فرهنگ نماز در جامعه تاکید کرد و یادآورشد: ستاد اقامه نماز تاکنون بیش از 800 عنوان کتاب با موضوع نماز و بیش از یکهزار جلد کتاب از سایر مراکز و نهادهای فرهنگی با همین موضوع منتشر کرده است.

آقابابایی، به شرایط پیچیده جهان برای نهادینه سازی فرهنگ نماز در میان جوانان اشاره کرد و افزود: امروز جوانان در نظام اسلامی از هر سو با تهاجمات نرم و فرهنگی دشمنان محاصره شده اند و باید برای فراهم سازی فضای مورد نیاز برای نهادینه سازی نماز در میان آنان برنامه ریزی کرد.