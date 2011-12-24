سه خبر کوتاه فرهنگی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر خانه عکاسان حوزه هنری استان همدان گفت: در دویست و بیست و یکمین نشست کارگاه خانه عکاسان حوزه هنری استان همدان، عکسهای عاشورایی نقد و بررسی شد.

کبری یوسفی افزود: در این نشست ضمن نقد و بررسی عکسهای عاشورایی عکاسان راهکارهای گرفتن بهتر پرتره از قبیل استفاده از لنز تله، نزدیکی به موضوع و استفاده از دیافراگم‌های باز در حضور عکاسان بررسی شد.

یوسفی بیان کرد: ترکیب عناصر بصری در عکس؛ بررسی کادرهای عمودی، افقی ومربع و تاثیرگذاری آن در تعادل بصری و بررسی آثار عکاس رومانیایی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

کارگاه آواز حوزه هنری ارتباط موسیقی و تعزیه را بررسی می‌کند

در دهمین نشست کارگاه آواز حوزه هنری استان همدان، بزرگان و علاقمندان موسیقی و آواز، ارتباط تعزیه و موسیقی را بررسی میکنند.

در این برنامه که با حضور محمدرضا بختیاری و علی کریمیان از پیشکسوتان آواز، برپا می‌شود، مقالات و سخنرانی‌هایی با موضوع تعزیه ارائه خواهد شد.

نمایش شلیک سوم روی صحنه می رود

نمایش شلیک سوم به کارگردانی و نویسندگی حسین صفی در مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینای همدان به روی صحنه می رود.

حسین صفی در خصوص این نمایش اظهار داشت: شلیک سوم روایت مدرن یک تراژدی است که همراه با تعلیق های فراوان تماشاگر را تا پایان نمایش همراه می کند.

صفی افزود: نمایش شلیک سوم با ساختار شکنی در متن، اجرا، میزانسن ها، موسیقی و دکور تجربه جدیدی از کار نمایش است که مخاطب را غافلگیر خواهد کرد.

این کارگردان هنرهای نمایشی ادامه داد: کیانوش بهروزپور، مرتضی تحصیلی، محمود غفاری، مینا امامی و سولماز عسکری در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

وی با بیان خلاصه نمایش گفت: داستان در مورد دختری است که در زمان کودکی و جنگ، به عرب ها فروخته می شود و دختر پس از سال ها تصمیم می گیرد از فردی که او را فروخته انتقام بگیرد...

گفتنی است گروه نمایش فریاد این نمایش را از فردا چهارم دی ماه به مدت 15 شب در سالن پلاتوی مجتمع بوعلی سینای همدان در ساعت 17.30 به روی صحنه می برد.