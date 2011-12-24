گلیم بافی در خوسف احیا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ملاکی بابیان اینکه در پایان دوره و پس ازقبولی در آزمون مربوطه به هنرجویان گواهینامه معتبر اعطاء می شود، گفت: از آنجایی که حفظ، احیاء و کمک به ادامه روند تولید صنایع دستی از جمله وظایفی است که برعهده سازمان میراث فرهنگی قرار دارد، برگزاری این گونه کلاسها تا حد زیادی باعث احیاء رشته های بومی، جلوگیری از منسوخ شدن این رشته ها، اشتغال زایی و پر کردن اوقات فراغت هنرجویان خواهد شد.

وی افزود: ساکنان خراسان جنوبی به خصوص بخش خوسف برای امرار معاش خود علاوه بر امور کشاورزی و دامداری به تولید محصولات صنایع دستی از جمله گلیم، پارچه بافی، سفال، نمد، قالی و قالیچه می پردازند.

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی خوسف ادامه داد: گلیم نوعی فرش بدون پرز است، با نخ پشمی یا پنبه ای و ابریشمی که برای زیرانداز و یا تزیین بکار می رود و نقوش درگلیم با عبوردادن پرزهای رنگی از بین تارها نقش می بندد.

ملاکی بیان کرد: نقوش مورد استفاده در بخش خوسف برای بافت گلیم غالباً به صورت هندسی و انتزاعی است و با توجه به نوع بافت و جنس آنها در منطقه به نام های ساده، دورو، ورنی، شیریکی پیچ و چاک دار نامیده می شود.

وی اظهارکرد: از گلیم به عنوان زیرانداز، خورجین و نمکدان استفاده می شده که امروزه کاربرد قدیم خود را از دست داده و بیشتر در جنبه های تزیینی از جمله کوسن، رویه مبل، پادری و دیوارکوب کاربرد دارد.