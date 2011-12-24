شهروندان کرجی در اجرای طرح محله پاکیزه نمره ممتاز گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رعیتی اظهار داشت: در زمستان سال گذشته و فروردین ماه سال جاری فاز اول طرح محله پاکیزه در مناطق یک، پنج، نه و دو از سوی این مدیریت اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح شهروندان با کارشناسان مربوطه در زمینه جمع آوری مکانیزه زباله ها و آموزش های تفکیک از مبدا همکاری مطلوبی را ارائه دادند.



این مسئول عنوان کرد: با استقبال شهروندان، فاز دوم این طرح هم اکنون در محله منظریه منطقه 10 شهرداری کرج در حال اجرا است و زباله ها به صورت مکانیزه جمع آوری می شوند.



رعیتی ادامه داد: در این زمینه مشکلاتی که وجود داشت به شهرداری اعلام و اقدامات لازم برای رفع آنها انجام شد.

با اطلاع رسانی گسترده تر،‌ همکاری مردم بیشتر می شود





مدیر پژوهش های اقتصاد شهری شهرداری کرج یادآور شد: یکی از مشکلات اجرای این طرح عدم اطلاع رسانی دقیق و صحیح بین مناطق بود.



وی اعلام کرد: بنر اجرای طرح مذکور نیز در مناطق نصب شده بود که در صورت افزایش اطلاع رسانی روند همکاری مردم مطلوبیت بیشتری می یافت.



این مسئول گفت: در اجرای این طرح جانمایی سطح زباله مکانیزه بر اساس اصول علمی انجام می شود.



