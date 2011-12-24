  1. استانها
  2. البرز
۳ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۰۴

شهروندان کرجی در اجرای طرح محله پاکیزه نمره ممتاز گرفتند

شهروندان کرجی در اجرای طرح محله پاکیزه نمره ممتاز گرفتند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر پژوهش های اقتصاد شهری شهرداری کرج گفت: شهروندان همکاری مطلوبی در اجرای طرح محله پاکیزه با شهرداری داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رعیتی اظهار داشت: در زمستان سال گذشته و فروردین ماه سال جاری فاز اول طرح محله پاکیزه در مناطق یک، پنج، نه و دو از سوی این مدیریت اجرا شد.

وی افزود: در اجرای این طرح شهروندان با کارشناسان مربوطه در زمینه جمع آوری مکانیزه زباله ها و آموزش های تفکیک از مبدا همکاری مطلوبی را ارائه دادند.
 
این مسئول عنوان کرد: با استقبال شهروندان، فاز دوم این طرح هم اکنون در محله منظریه منطقه 10 شهرداری کرج در حال اجرا است و زباله ها به صورت مکانیزه جمع آوری می شوند.
 
رعیتی ادامه داد: در این زمینه مشکلاتی که وجود داشت به شهرداری اعلام و اقدامات لازم برای رفع آنها انجام شد.
 
با اطلاع رسانی گسترده تر،‌ همکاری مردم بیشتر می شود

مدیر پژوهش های اقتصاد شهری شهرداری کرج یادآور شد: یکی از مشکلات اجرای این طرح عدم اطلاع رسانی دقیق و صحیح بین مناطق بود.
 
وی اعلام کرد: بنر اجرای طرح مذکور نیز در مناطق نصب شده بود که در صورت افزایش اطلاع رسانی روند همکاری مردم مطلوبیت بیشتری می یافت.
 
این مسئول گفت: در اجرای این طرح جانمایی سطح زباله مکانیزه بر اساس اصول علمی انجام می شود.
 
 
کد مطلب 1492128

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها