حمله به راهپیمایی مسالمت آمیز در صنعا/33 معترض کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه اعلام کرد حمله به راهپیمایی معترضان در ورودی صنعا، سه کشته و 30 زخمی به جا گذاشته است.



الجزیره نیز گزارش داد دست کم سه نفر از معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی یمن و اوباش به راهپیمایی زندگی در صنعا کشته شدند.



خاطر نشان می شود هزاران نفر با پای پیاده از شهر تعز به سمت صنعا به راه افتاده بودند که با استقبال گسترده مردم پایتخت روبرو شده اند.