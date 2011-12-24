  1. بین الملل
  2. سایر
۳ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۵۱

خبر فوری/

حمله به راهپیمایی مسالمت آمیز در صنعا/33 معترض کشته و زخمی شدند

حمله به راهپیمایی مسالمت آمیز در صنعا/33 معترض کشته و زخمی شدند

منابع خبری لحظاتی پیش از کشته و زخمی شدن 33 نفر در جریان یورش نیروهای امنیتی به راهپیمایان معترض در ورودی پایتخت یمن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه اعلام کرد حمله به راهپیمایی معترضان در ورودی صنعا، سه کشته و 30 زخمی به جا گذاشته است.

الجزیره نیز گزارش داد دست کم سه نفر از معترضان به ضرب گلوله نیروهای امنیتی یمن و اوباش به راهپیمایی زندگی در صنعا کشته شدند.

خاطر نشان می شود هزاران نفر با پای پیاده از شهر تعز به سمت صنعا به راه افتاده بودند که با استقبال گسترده مردم پایتخت روبرو شده اند.

کد مطلب 1492130

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها