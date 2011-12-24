"دل بوسکه" احتمال دعوت از رائول را رد نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم 34 ساله اسپانیایی در این فصل عملکرد بسیار خوبی داشته و در 17 بازی ‏برای این تیم 10 گل به ثمر رسانده و چهار پاس گل برای هم تیمی‌هایش فراهم کرده است.

گفته می‌شود "داوید ویا"، مهاجم ملی پوش بارسا که در جام باشگاه‌های جهان دچار مصدومیت شد حداقل پنج ماه از ‏میادین دور خواهد بود و ممکن است رقابتهای یورو 2012 را از دست بدهد، به همین دلیل رائول کاندید مناسبی ‏برای جانشینی ویا محسوب می‌شود.

دل بوسکه در این مورد به روزنامه مارکا گفت: من رابطه بسیار نزدیکی با رائول دارم. اگر نیاز باشد شاید او را ‏دوباره به تیم ملی دعوت کردیم.