"دل بوسکه" احتمال دعوت از رائول را رد نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهاجم 34 ساله اسپانیایی در این فصل عملکرد بسیار خوبی داشته و در 17 بازی برای این تیم 10 گل به ثمر رسانده و چهار پاس گل برای هم تیمیهایش فراهم کرده است.
گفته میشود "داوید ویا"، مهاجم ملی پوش بارسا که در جام باشگاههای جهان دچار مصدومیت شد حداقل پنج ماه از میادین دور خواهد بود و ممکن است رقابتهای یورو 2012 را از دست بدهد، به همین دلیل رائول کاندید مناسبی برای جانشینی ویا محسوب میشود.
دل بوسکه در این مورد به روزنامه مارکا گفت: من رابطه بسیار نزدیکی با رائول دارم. اگر نیاز باشد شاید او را دوباره به تیم ملی دعوت کردیم.
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