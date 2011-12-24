دو کتاب جدید در نمایشگاه کتاب گلستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کتاب گلستان از دوشنبه هفته گذشته در گرگان آغاز شد و تا چهارم دیماه ادامه دارد.
طاهره قزلسفلی مولف کتاب "اخلاق مصرف و اعتدال در اسلام" ، با نگاهی گذرا به جهان پیرامون خود و وضع معیشتی عمومی مردم با توجه به آمار و ارقام سازمان های بین المللی از جمله فائو پرداخته است.
رسول آهی نیز در کتاب "سال های بادی" قصه سال های عشق ورزی و دردمندی، قصه مردی که سال ها از نفس افتاده ولی با امیدست را به رشته تحریر در آورده است.
گفتنی است این دو کتاب با حضور دکتر قربان علی ابراهیمی، پژوهشگر و استاد دانشگاه و دکتر غلامرضا منتظری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان و با حضور مولفین رونمایی شد.
14 کتاب در ششمین نمایشگاه کتاب گلستان رونمایی می شود.
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